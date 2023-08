Krijg professionele hulp bij jouw strijd tegen ernstig overgewicht

“Vijf jaar geleden kwam onze hond Dex in mijn leven”, blikt Claudia terug. “Daardoor begon ik meer te wandelen en besefte ik dat mijn conditie en welzijn in de knel kwamen door mijn overgewicht. Ik realiseerde me dat er iets moest veranderen, anders zou wandelen op den duur niet meer vanzelfsprekend zijn.”

Leefstijlverandering in combinatie met een operatie

Claudia klopte aan bij de Nederlandse Obesitas Kliniek. In Terneuzen biedt deze kliniek samen met ZorgSaam een volledige behandeling voor patiënten met ernstig overgewicht. Deze behandeling bestaat uit een programma voor leefstijlverandering in combinatie met een operatie.

“Voordat ik met dit traject begon was mijn eetpatroon lekker, bourgondisch en veel. Tijdens het voortraject kreeg ik richtlijnen die me hielpen om aan een nieuw voedingspatroon te wennen en in 2021 onderging ik een gastric bypass. Het viel me op dat mensen denken dat je met zo’n operatie voor de makkelijke weg kiest. Ik denk dat er nog steeds veel onwetendheid is over een gastric bypass en wat er bij komt kijken.”

De best mogelijke zorg bij afvallen

In werkelijkheid heb je aan alleen een operatie niet voldoende. Om kilo's te verliezen en daarna op een gezond gewicht te blijven, moet je ook je leefstijl veranderen. Daarom geeft de Nederlandse Obesitas Kliniek in Terneuzen intensieve begeleiding. Je wordt behandeld door een psycholoog, arts, diëtist en bewegingsdeskundige. De teamleden overleggen regelmatig over jouw persoonlijke situatie en welke behandeling bij jou past. Dankzij de inzet van zo'n multidisciplinair team komen alle factoren aan bod die van invloed kunnen zijn op jouw overgewicht. Zo krijg je de best mogelijke zorg.

Iedere dag een nieuwe vrouw

Toen Claudia aan het traject begon woog ze 123 kilo en nu is dat 68 kilo. “Ik ben in totaal dus 55 kilo afgevallen. Het eerste jaar is de operatie een hulpmiddel, maar daarna moet je het wel zelf doen. Gelukkig sta je er niet alleen voor en krijg je genoeg handvatten tijdens het natraject. Daarnaast laten ze zien dat je goed bezig bent en het zo kunt houden als je er zelf consequent in bent.”



Inmiddels voelt Claudia zich fitter en loopt ze veel voor haar hondenuitlaatservice, die ze startte in het jaar van haar operatie. “Ik raad iedereen die overgewicht heeft aan, om op zijn minst eens te informeren bij de Nederlandse Obesitas Kliniek of je in aanmerking komt voor een behandeling. Het brengt je heel veel goeds.” Claudia begint te lachen en zegt: “Mijn man zegt sinds het proces is begonnen, dat hij iedere dag een nieuwe vrouw heeft.”

Criteria en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek worden er een aantal criteria gehanteerd: jouw BMI moet boven de 40 zijn (of boven de 30 met bijkomende ziekten zoals diabetes) en je moet al langer dan vijf jaar last hebben van overgewicht. Daarnaast heb je een doorverwijzing nodig van jouw huisarts of medisch specialist. Kom je na de uitgebreide screening in aanmerking voor de behandeling? Dan vergoedt jouw verzekering de gehele behandeling.

Meer informatie

