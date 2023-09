Kom naar de open dag en ontdek hoe biogas wordt geproduceerd

“Bij dit bedrijf wordt onder andere afgekeurd voedsel voor mensen en dieren omgezet in biogas”, vertelt Lars, manager operations bij SFP Group in Westdorpe. “Dat is een langzaam proces, want het duurt zestig tot tachtig dagen voor de bacteriën het afval hebben omgezet in biogas. Vervolgens zorgen wij ervoor dat het gas de juiste kwaliteit heeft en wordt geïnjecteerd in het gasnetwerk. De vaste stof die overblijft, wordt gecomposteerd of afgezet als vloeibare meststof. Op deze manier produceren wij elk jaar 38 miljoen kuub groen gas en daarmee zijn wij de grootste groengasproducent van Nederland.” “Ik denk dat het haast onmogelijk is om volledig van het gas af te gaan en alles te verduurzamen met behulp van elektriciteit, omdat we die hoeveelheden simpelweg niet kunnen transporteren. Je ziet dat het elektriciteitsnet overbelast raakt, terwijl gas een enorme energiewaarde heeft en we een heel goed gasnetwerk hebben.”

Ambitie en flexibiliteit

Lars werkt inmiddels ruim een jaar bij SFP Group. “Ik werkte al dertien jaar met de productie van groen gas en circulaire meststoffen, dus dat was bekend terrein voor me. Maar de beslissing om met die kennis en ervaring bij SFP te gaan werken heeft alles te maken met de groeiambities van dit bedrijf. Het is een jong team dat snel schakelt. De lijntjes zijn kort en de ambities zijn hoog. We zijn enorm flexibel en durven te investeren om de capaciteit te behouden. Als ik zie wat hier gebeurt? Daar valt nog steeds af en toe mijn mond van open, maar het wordt samen met het hele team wel geregeld en gedaan. We groeien hard, ons hoofkantoor zit in Harlingen, we hebben een kantoor in Uden, we gaan bouwen in Groningen en in april gaan we ook nog een nieuwe fabriek bouwen in Harlingen.”