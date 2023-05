Klachten na bestraling of door diabetes? Kom naar een informatieavond in het Adrz

MCHZ FacilitairGeert Vos uit Kruiningen geeft direct toe dat hij wat sceptisch was over zuurstoftherapie. “Zal deze therapie mij echt kunnen genezen van mijn onvoorspelbare diarreeklachten, waardoor ik alleen ergens naartoe kan, als ik binnen no-time bij een toilet kan zijn? En houd ik het vol om in zo’n hermetisch afgesloten tank te zitten met een zuurstofmasker op? En dat maar liefst veertig sessies van twee uur?”

Geert is niet de enige die twijfelt over een behandeling in het hyperbaar centrum in Goes. Veel mensen die in aanmerking komen voor zuurstoftherapie twijfelen. Ze vragen zich af of ze het wel volhouden: veertig sessies van twee uur. Of ze zijn sceptisch en kunnen zich maar moeilijk voorstellen dat zuurstoftherapie hun klachten kan verminderen. Ook twijfelen mensen vaak of hun klachten wel ernstig genoeg zijn om in aanmerking te komen voor deze therapie. Heb jij ook vragen? Of wil je gewoon meer weten over zuurstoftherapie? Kom naar een van de informatieavonden in het Adrz in Goes.

Informatieavonden over zuurstoftherapie

Op 5 juni is er een informatieavond over hyperbare zuurstoftherapie bij klachten na bestraling en op 12 juni is er een informatieavond over hyperbare zuurstoftherapie voor mensen met klachten aan de diabetische voet. Beide avonden zijn gratis toegankelijk.



Geert is blij dat hij zich destijds goed heeft laten informeren, want hoewel zijn klachten, zoals hij het zelf verwoordt: ‘een grote aanslag waren op zijn levensgeluk’, zag hij op tegen de behandeling. Hij was bestraald aan prostaatkanker en hierdoor kunnen omringende weefsels onbedoeld beschadigd raken en vervolgens te weinig zuurstof doorlaten, waardoor je nare klachten kunt krijgen.

Het resultaat overtreft al zijn verwachtingen

Nu hij erop terugkijkt, is het hem alles meegevallen. “Ik raakte al snel gewend aan de behandelingen in de tank. Met een boek erbij kon ik de tijd ontspannen doorbrengen.” En het resultaat van de behandeling? Die overtreft al zijn verwachtingen. “Na ongeveer vijftien behandelingen merkte ik enige verbetering en na dertig behandelingen ging het crescendo. Ik had moeite te geloven dat het genezingsproces daadwerkelijk was ingezet. Inmiddels heb ik veertig sessies gehad en is de behandeling afgerond. De klachten behoren tot het verleden. Ik ben een gelukkig mens. Ik krijg het vertrouwen in mijn lichaam terug. Het leven opent voor mij weer perspectieven.”

Patiënten vertellen over hun ervaring

Heb jij, net als Geert, klachten na bestraling? Of heb je diabetes en niet of nauwelijks genezende wonden aan de voet? Ben je benieuwd of jouw kwaliteit van leven ook zou kunnen verbeteren door zuurstoftherapie? Op de informatieavonden zullen de artsen C.Heringhaus, L. Esteve Cuevas en T.P. van Rees Vellinga meer vertellen over de behandeling in het hyperbaar centrum in Goes. Ook vertellen patiënten hoe zij de behandeling hebben ervaren en wat hun resultaten zijn.

Aanmelden en meer informatie

Er zijn twee informatieavonden met elk een eigen thema. Op 5 juni wordt er meer verteld over de therapie voor mensen met klachten na bestraling en op 12 juni wordt er ingezoomd op klachten aan de diabetische voet. Beide avonden zijn gratis toegankelijk.



De deuren gaan open om 19.00 en de voorlichtingsavonden begint om 19.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan via 088 – 1254290 of info@hyperbaarcentrum.nl. Gelijk een afspraak maken voor een kosteloos intakegesprek? Ook dat kan via bovenstaande contactgegevens.



Lees meer uitleg over zuurstoftherapie en de ervaringen van andere patiënten op de website.