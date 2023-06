Klachten na bestraling? Blijf er niet mee rondlopen

MCHZ Facilitair“Mijn pijn is bijna helemaal weg”, vertelt René Hanswijk. “Afgelopen weekend heb ik weer twee uur door de bossen gewandeld. Dat was echt een poos geleden.” Hij is ontzettend blij dat hij dit weer kan, want een half jaar geleden kampte hij nog met nare klachten als gevolg van de bestraling na prostaatkanker.

Tijdens de bestraling van een tumor in de prostaat, worden vaak ook gezonde omringende weefsels bestraald, zoals de blaas of darmen. Deze weefsels kunnen daardoor onbedoeld beschadigd raken en vervolgens te weinig zuurstof doorlaten.

Door dat zuurstoftekort kan het beschadigde weefsel niet uit zichzelf herstellen, waardoor je nare klachten kunt krijgen zoals bloed of stolsels en pijn bij plassen, incontinentie, vaak plassen, loze aandrang tot zelfs darmklachten en bloedverlies uit de darm. Sommige patiënten krijgen gelijk klachten, terwijl bij anderen pas jaren na de bestraling problemen ontstaan.

“Ook ik had in eerste instantie nergens last van. Pas twee jaar na de bestralingen kreeg ik klachten”, vertelt Hanswijk. “Ik had vaak pijn en door de incontinentieproblemen durfde ik nooit langer dan een uur van huis te gaan. Ik had ook vaak loze aandrang en zitten deed pijn. Als ik tien minuten in de auto zat, begon ik al te wiebelen van de ene bil op de andere en als ik op verjaardagsvisite was, moest ik af en toe gaan staan.”

Hyperbare zuurstoftherapie

In de krant had René Hanswijk wel eens iets gelezen over de hyperbare zuurstoftherapie in Goes, maar hij dacht dat zijn klachten niet ernstig genoeg waren voor deze behandeling. “Ik had wel pijn en andere klachten, maar niet continu. Toen er een informatieavond werd gehouden over deze therapie, ben ik toch eens gaan luisteren en daarna heb ik het besproken met mijn behandelend arts. Zij was wat terughoudend, maar ik kreeg wel een doorverwijzing.”

Hanswijk maakte een afspraak voor een intakegesprek bij het Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) in Goes. “Dat was een heel fijn gesprek. De arts legde helder en duidelijk uit wat ik van de behandeling kon verwachten. Ik zag er behoorlijk tegenop, vooral omdat ik zo slecht kon zitten. Maar je zit elke dag met dezelfde club in de hyperbare behandelkamer en de sfeer was heel fijn, dat scheelt een berg. Ook de artsen en het verplegend personeel zijn zo vriendelijk. Het lijkt net een familie. Zó leuk. Het klinkt misschien gek, maar ik vond het elke keer weer gezellig. De tijd vloog om.”

“De eerste weken merkte ik nog geen resultaat. Ik was alleen maar moe. Maar daar had de arts me voor gewaarschuwd, dus ik schrok er niet van. Na zes weken begon de pijn te veranderen en daarna werden mijn klachten heel snel minder. Zo bijzonder. Het is een intensief traject, maar je krijgt er iets heel moois voor terug. Inmiddels is mijn pijn zeker met 95 procent verminderd. Ook de incontinentieproblemen zijn zo goed als over. Ik kan weer zitten, ik durf weer te gaan wandelen en fietsen. Ik heb weer meer plezier en vrijheid in mijn leven en da’s een groot goed. Ik ben heel dankbaar.”

Meer informatie

Tijdens deze zuurstoftherapie ademt de patiënt honderd procent zuurstof in via een masker bij een druk die hoger is dan de gebruikelijke omgevingsdruk. Dat zorgt ervoor dat weefsels die een tekort hebben aan zuurstof, beter van zuurstof worden voorzien. Hierdoor worden nieuwe bloedvaatjes aangemaakt, de doorbloeding wordt beter, pijnklachten verminderen, het bestraalde weefsel wordt soepeler en problematische wonden en infecties kunnen sneller én beter genezen. Kijk voor meer informatie op www.hyperbaarcentrum.nl of neem contact op via 088-1254290 voor een gratis intakegesprek bij één van de medisch specialisten. Hiervoor heb je geen verwijsbrief nodig.

Andere aandoeningen

Naast de klachten na bestraling zijn er nog diverse aandoeningen die succesvol behandeld kunnen worden door zuurstoftherapie, zoals chronische en complexe wonden aan de diabetische voet, zuurstoftekort na huid-, spier- of bottransplantatie, osteomyelitis of zuurstoftekort in het spierweefsel na een trauma of door een infectie. Het volledige overzicht van aandoeningen is te vinden op www.hyperbaarcentrum.nl.