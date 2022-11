Je toekomst bepaal je zelf, Studiekeuzebeurs West helpt je daarbij

Studiekeuzebeurs WestOp vrijdag 9 en zaterdag 10 december vindt in Rotterdam Ahoy Studiekeuzebeurs West plaats. Op deze beurs staan ruim 90 onderwijsinstellingen en (leerwerk)bedrijven, met honderden opleidingen, onder één dak. Je vindt er alles over studiekeuze op mbo en hbo niveau. In dit artikel vertellen we je meer over de beurs. Ook delen oud-bezoekers hun ervaringen.

Tijdens Studiekeuzebeurs West verandert Ahoy in een Expeditie Studiekeuze. Een bezoek aan de beurs is altijd waardevol, of je je nu nog aan het oriënteren bent, twijfelt of juist bevestiging zoekt wat je studiekeuze betreft. Niet alleen de uitgebreide en indrukwekkende deelnemerslijst maakt dat een bezoek aan de beurs deuren opent, ook het nuttige programma is absoluut van toegevoegde waarde. Zo zijn er studiekeuze-sessies, maar ook verhelderende voorlichtingen over diverse interessegebieden.

Iets doen waarvan je gaat stralen

Of je nu rond gaat struinen op de beurs en je laat verrassen, of al een plan in je hoofd hebt, maakt niet uit. Een bezoek aan de beurs is sowieso een goed idee, vindt ook Femke Bosschaart (40) uit Spijkenisse. Zij bezocht de beurs vorig jaar met haar zoon. “Ik vond het heel prettig om al die verschillende mbo-opleidingen te zien. Ons doel was een opleiding in de elektrotechniek, en dat is er uiteindelijk ook uitgekomen.”

Femke had voor het bezoek online de plattegrond bekeken en zag de verschillende themapleinen. “Zo wist ik waar we ongeveer moesten zijn. Mijn zoon had er niet veel zin in en wilde het zo kort mogelijk houden. Achteraf is hij blij dat we zijn gegaan.”

Femke’s zoon heeft gekozen voor werken en leren bij Stedin. “Hij stond bij de stand en ik zag dat zijn ogen begonnen te stralen”, herinnert zijn moeder zich. De BOL-opleiding biedt een 2-jarige MBO-opleiding en 1 jaar BBL. “Daarna heb je een goede kans op een vast contract. De opleiding wordt volledig betaald door het bedrijf. Mijn zoon gaat nu 3 dagen in de week naar het Techniek College in Rotterdam, en 2 dagen naar de praktijkschool en heeft het ontzettend naar zijn zin.”

Geen twijfels meer

Volledig scherm Mandy van der Wildt Ook voor Mandy van der Wildt (20) uit Maassluis viel het kwartje op de Studiekeuzebeurs. “Mijn broertje ging vorig jaar naar de beurs, en ik had op dat moment twijfels over de opleiding die ik deed”, herinnert ze zich. “Daarom besloot ik mee te gaan. Daar ben ik achteraf heel blij mee. Je had allemaal stands met verschillende opleidingen. Het fijne vond ik dat je overal vragen kon stellen, ook aan de studenten zelf.”

Mandy deed destijds de opleiding Social Work. “Voordat ik daaraan begon twijfelde ik al een beetje of ik toch niet beter de pabo kon gaan doen. Tijdens de beurs raakte ik in gesprek met twee studenten van de pabo die me vertelden hoe hun dag eruitziet en hoe zij de studie ervaren. Toen was ik om.”

Inmiddels doet Mandy de pabo aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Ze is erg blij met haar keuze. “Ik ben dit jaar begonnen en het is echt veel meer mijn ding. Ik vind het veel interessanter, waardoor het allemaal makkelijker gaat. Ik kan iedereen aanraden, zeker als je nog twijfelt, om naar de Studiekeuzebeurs te gaan.”

Een bezoek aan de beurs is altijd een verrijking en bovendien helemaal gratis. Studiekeuzebeurs West is hét studiekeuze-evenement van West-Nederland en biedt volop inspiratie voor de toekomst. En die toekomst begint met de keuzes die je nu maakt. Verspil geen onnodige energie en tijd, en claim nu je gratis ticket.

Studiekeuzebeurs West, 9 & 10 december in Rotterdam Op Studiekeuzebeurs West bieden ruim 90 onderwijsinstellingen (mbo en hbo) en (leerwerk)bedrijven informatie en inspiratie. De beurs is bedoeld voor scholieren (en hun ouders) die zich oriënteren op een school, opleiding en/of (bij)baan. Mbo, hbo en bedrijfsleven uit de regio is goed vertegenwoordigd Van Hogeschool Rotterdam, Inholland, Zadkine en Albeda tot (leerwerk)bedrijven zoals Stedin, Politie en Erasmus MC Rotterdam. Locatie Rotterdam Ahoy (hal 3), Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam. Openingstijden Vrijdag 9 december en zaterdag 10 december, beide dagen geopend van 09:00 - 16:00 uur. Aanmelden voor de beurs is gratis en kan via www.studiekeuzebeurswest.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven

Aanmelden voor de beurs? Haal hier je ticket