‘Je krijgt alleen pure zuurstof, maar wat een effect’

Ook meneer Goud uit Yerseke is verwonderd over het effect van zuurstoftherapie. ,,Ik had al jaren een knobbeltje aan mijn kleine teen en op den duur was dat gaan ontsteken. Daar voelde ik niks van”, vertelt hij. Helaas is dit een bekend verschijnsel bij mensen met diabetes. Door hun verhoogde bloedsuikerwaarden kunnen bloedvaatjes en zenuwen beschadigen, waardoor de doorbloeding verslechtert en het gevoel in de voeten kan verminderen.



,,Ik heb verschillende keren in het ziekenhuis gelegen en heel wat antibiotica gehad, maar niks hielp. Uiteindelijk is mijn teentje en een stukje van mijn voet weggehaald. Na die operatie kwam de arts aan mijn bed en zei: ‘Wat denkt u van zuurstoftherapie?’ Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik zei gelijk ‘ja’. Ik wilde alles proberen om te voorkomen dat ik straks misschien mijn hele voet moest missen.Ik kon dezelfde dag nog terecht in het centrum voor zuurstoftherapie. Dat zit ook in het Adrz ziekenhuis, dus ze konden me er zo naartoe rijden in mijn rolstoel.