Je bedrijf verduurzamen? Laat je inspireren door andere ondernemers

In de startblokken

Lora van den Hemel (28) en haar vriend Max Roovers (31) zijn de kersverse eigenaren van camping Harderzee in het Zeeuwse Groede. De ondernemers vallen op in de streek: ze willen hun camping omtoveren tot duurzame familiecamping. Een grote stap voor de jonge ondernemers. Het verduurzamingstraject staat in de startblokken en er zijn ideeën genoeg. Maar: hoe laat je je inspireren voor zo’n omvangrijke verduurzamingsslag? En met wie ga je in gesprek voor advies en inspiratie?

Een betere wereld begint bij jezelf

“Ik ben de laatste jaren veel bezig met mijn ecologische voetafdruk”, legt Lora uit. “Het lijkt mij fantastisch om mijn kennis terug door te voeren op de kleine hectare die we hier hebben. Zo willen we onze gasten laten ervaren dat het leuk is om bewust met duurzaamheid bezig te zijn.”

Lora voelt dat deze tijd voor mensen de laatste is kans om de juiste beslissingen te nemen. “Heel cliché, maar een betere wereld begint bij jezelf. Als we mensen mee kunnen nemen in onze milieubewuste keuzes zijn we supertevreden.”

Klein beginnen

In één klap CO2-neutraal worden is voor het stel financieel niet haalbaar. Maar alle beetjes helpen, zegt Lora. “Begin waar je eenvoudig zelf impact mee kunt maken. Zo zijn wij de boel hier flink aan het opvrolijken met meer groen. We zetten de voortuin vol met bloemen die veel insecten aantrekken, waardoor we de biodiversiteit weer vergroten.” Ook het sanitairgebouw wordt aangepakt. “We gaan slimmer om met energie en gas en hebben waterbesparende douchekoppen en drukknoppen geïnstalleerd: kleine projecten waar je geen loodgieter voor nodig hebt.”

Kennis vergaren

Om inspiratie op te doen volgt Lora andere campings via social media. “Ook doen we veel inspiratie op bij collega-ondernemers in de omgeving. Uit de praktijk haal je de beste informatie. Binnenkort ga ik op bezoek bij een ondernemer die ik ken via Instagram om een safaritent te bekijken.” Lora merkt dat andere ondernemers graag helpen. “Ik ervaar geen concurrentiestrijd, maar juist een hoge gunfactor. We zitten hier met vier campings op een rij en we vragen gewoon aan de buurman hoe het zonnepaneelsysteem op zijn camping werkt.”

Impuls Zeeland

Steeds meer mensen zijn bereid om extra te betalen voor oplossingen die goed zijn voor het milieu, zegt Lora. “Nu kiezen veel toeristen een vakantiebestemming uit op basis van de prijs. Maar als duurzame camping vallen wij straks op, dat weet ik zeker.” Inmiddels heeft Camping Harderzee een planvormingsvoucher toegekend gekregen van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland. Hiermee hebben ze geld om een expert in te schakelen die meedenkt in hun toekomstplannen. Lora raadt ondernemers aan verder te kijken in hun eigen netwerk. “Sluit je aan bij wat er al georganiseerd wordt. Zo ga ik naar bijeenkomsten van Impuls Zeeland voor mkb’s uit de toeristische sector. Je leert veel en vergroot je netwerk.”

