In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde

TragelWie voor een opleiding of werk in de zorg kiest, denkt meestal het eerst aan een baan in een ziekenhuis of een verzorgingshuis. De gehandicaptenzorg is minder bekend. Jammer, want ook in de gehandicaptenzorg vind je een goede baan, waarin je je gedurende je hele loopbaan verder blijft ontwikkelen.