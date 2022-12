‘Ik liep het risico om arbeidsongeschikt te raken, tot ik startte met zuurstoftherapie’

MCHZ FacilitairHeb je wel eens iets gehoord over zuurstoftherapie? Dit wordt ingezet bij aandoeningen waarbij weefsels een extra zuurstofboost kunnen gebruiken, zoals wonden aan de diabetische voet die niet of nauwelijks genezen of klachten die ontstaan na bestraling van tumoren. Sinds deze zomer worden ook mensen met langdurige klachten na corona (long-covid) succesvol behandeld met deze therapie.

“Tijdens de behandeling adem je honderd procent zuurstof in via een masker bij een druk die hoger is dan de normale omgevingsdruk. Daardoor wordt er twaalf keer meer zuurstof in het lichaam opgenomen dan normaal”, vertelt Christian Heringhaus, arts Hyperbare Geneeskunde bij het Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie in Goes. “Dat zorgt ervoor dat weefsels die een tekort hebben aan zuurstof, beter van zuurstof worden voorzien. Daardoor wordt de kans aanzienlijk groter dat klachten en pijn na bestraling herstellen en problematische wonden en infecties sneller en beter genezen.”

‘Ik heb minder pijn en meer bewegingsvrijheid’

Bea Hommel kreeg de diagnose borstkanker. Ze werd geopereerd en daarna volgde een bestralingstraject. ,,In het begin dacht ik: ‘Het gaat best wel’, maar later kreeg ik toch klachten, zoals oedeemvorming en ik had veel last van mijn ribben, waardoor ik moeilijk kon bewegen.” Ze kreeg veertig behandelingen in het hyperbaar centrum in Goes. “Ja, dat is intensief, maar ik heb er zoveel voor teruggekregen. Het bestraalde weefsel is soepeler geworden en de oedeem in mijn arm is weg. Rekken en strekken of iets optillen ging moeizaam en nu kan ik dat zonder iets te voelen. Ik heb minder pijn en meer bewegingsvrijheid. Ik ben dankbaar dat deze therapie mogelijk was.”

‘De wond is genezen’

Volledig scherm © MCHZ Facilitair Meneer Gilde uit Terneuzen kwakkelde al maanden met een akelige open wond aan zijn voet. Hij heeft diabetes en door deze ziekte loopt hij een groot risico op ernstige infecties. ,,Toen ik eenmaal een afspraak had gemaakt bij het hyperbaar centrum in Goes ging het snel.

Tijdens het intakegesprek vroeg de arts wanneer ik wilde beginnen met de behandeling, waarop ik grapte: ‘Gisteren’. De arts ging even iets nakijken en zei: “Gisteren lukt niet meer, maar er is vanmiddag nog een plekje vrij. Als u wilt, beginnen we vandaag.’ Dat heb ik gedaan en wat ben ik daar blij om. Na tien behandelingen zag de wondverpleegkundige al verbetering. Drie weken na de laatste zuurstofbehandeling zijn er foto’s gemaakt en was de wond genezen.”

‘Ik ben een blij mens’

Ina Mensink werd tijdens de tweede golf in november 2020 besmet met het coronavirus. Ze was drie weken ziek en herstelde nauwelijks. Haar klachten waren zo ernstig, dat ze volledig arbeidsongeschikt dreigde te raken. Afgelopen zomer startte ze met zuurstoftherapie en was daarmee de allereerste long-covid patiënt in Nederland die werd behandeld met zuurstoftherapie. “Ik ging ernaartoe met nul verwachting, maar heel veel hoop. Na een week of drie, begonnen me kleine dingetjes op te vallen. Ik had minder behoefte om overdag te slapen, merkte dat ik meer energie kreeg, het lopen ging beter en ik kon me steeds beter focussen. In november ben ik weer gaan werken. Ik ben een blij mens.”

