Heb jij affiniteit met techniek? Dan wil je dit niet missen

EmergoPlusFossiele brandstoffen worden meer en meer aan de kant geschoven om plaats te maken voor elektrificering. In het bedrijfspand van EmergoStar aan de Informaticastraat in Terneuzen wordt hierbij naadloos aangesloten door de ontwikkeling van hoogwaardige lithiumaccu’s.

Dick van Wijck, oprichter en eigenaar van EmergoStar startte in 2012 met de ontwikkeling van deze accu’s. Al snel vielen deze lithiumaccu’s in goede aarde en de eerste kleine serie mocht gemaakt worden. Daarna volgde een wat grotere serie. Nu, tien jaar later opereert EmergoStar samen met EmergoPlus met een team van vijftien mensen in Terneuzen, is er een kantoor in Duitsland en een productielocatie in China. En het plafond is nog niet in zicht, want het bedrijf groeit hard. “Dus hebben we ook nieuwe mensen nodig”, laat Dick weten.

Star of Plus?

Maar wat staat je precies te wachten als je bij Emergo aan de slag gaat? En is het nu EmergoPlus of EmergoStar? “Nou, dat zit als volgt”, steekt Dick van wal: “Vanuit EmergoStar leveren we accu’s op maat en ontwikkelen we prototypes voor verschillende projecten. Een jaar of twee na de start is er een splitsing ontstaan, waarbij zusterbedrijf EmergoPlus zich hoofdzakelijk concentreert op accu’s en accessoires voor de caravan- en campingbranche en echt naamsbekendheid kreeg toen onze accu, met de naam PowerXtreme, als beste uit de bus kwam in een test van de ANWB.”

Volledig scherm © EmergoPlus

Wat doet EmergoStar?

“We zijn innovatief bezig in de ontwikkeling van elektrificering”, vervolgt Dick. “En dat betekent niet alleen dat we accu’s maken, maar ook complete projecten.” Als voorbeeld noemt hij het elektrificeren van een quad. “Wij ontwerpen, kiezen en leveren de juiste componenten aan onze klant en ondersteunen bij het maken van een prototype. De brandstofmotor wordt uit de quad gehaald en onze op maat gemaakte lithiumaccu, elektromotor, controller en besturingssysteem worden erin geplaatst. Dat was een heel mooi project en deze worden nu succesvol verkocht.” Als tweede voorbeeld noemt Dick een accu voor een apparaatje waarmee toiletten ultrasoon gereinigd kunnen worden, een prima vervanging voor de milieubelastende vloeistoffen en de smerige borstel. “En zo hebben we al veel projecten gehad die echt een succes zijn geworden.”

Affiniteit met techniek

Volledig scherm © EmergoPlus Dit soort projecten zouden de indruk kunnen wekken dat EmergoStar alleen plaats heeft voor technisch personeel, maar dat is een misvatting. “In onze werkplaats ontwikkelen onze hardware-engineers elektronica. Zij zijn het ene moment aan het werk achter het beeldscherm en even later staan ze componenten in elkaar te solderen. Op onze afdeling Research en Development worden de tekeningen en projectplannen gemaakt. Alle prototypes worden getest en de series worden in elkaar gezet. Dus ja, dat zijn technische mensen, maar we hebben ook een logistieke afdeling die ervoor zorgt dat de spullen op de juiste tijd op de juiste plek staan, een inkoopafdeling, we hebben mensen op de administratie en een accountmanager. Dat zijn dus niet alleen technische functies, hoewel affiniteit met techniek wel een pluspunt is”, laat Dick weten.

Er gaat een wereld voor je open

Sales en Marketing Manager Ingrid Mabelis maakte anderhalf jaar geleden de overstap naar EmergoPlus. “Het is een jong en mooi bedrijf dat volop groeit en waar je heel veel uitdagingen hebt. Iedere dag is anders en er zijn hier zoveel kansen. Als je aan de slag gaat bij EmergoPlus of -Star, gaat er een wereld voor je open.”

