Elke ochtend stralend wakker worden dankzij dit matras

Morningstar SleepsHeb jij lekker geslapen vannacht? Of heb je heel de nacht liggen woelen en werd je gebroken wakker? Als je nog steeds moe bent of pijn hebt als je opstaat, kan dat te maken hebben met je matras. Maar waar vind je een matras dat perfect bij je past en, ook niet geheel onbelangrijk, voor een betaalbare prijs? Het antwoord op deze vragen lees je hier.

De jonge Zeeuwse ondernemers Jamie Lemsom en Milan Roelofs brachten dit voorjaar een matras op de markt onder de naam Morningstar Sleeps. Het was een spannende periode. Hoe zou het matras ontvangen worden door het grote publiek? Dat werd duidelijk na een publicatie van een artikel in de PZC, het regionale dagblad van Zeeland.

De klanten bevestigen: dit is een topmatras

Volledig scherm ,,Sindsdien loopt het storm”, vertellen Jamie en Milan. ,,Zelf waren we overtuigd van de kwaliteit van onze matrassen, maar nu hebben we dat bevestigd gekregen. We krijgen fantastische recensies en worden overspoeld met mailtjes en telefoontjes van klanten die ons willen laten weten hoe blij ze zijn met dit matras. We hadden verwacht dat mensen enthousiast zouden zijn, maar zo? In deze mate? Dat overtreft al onze verwachtingen.”

Onderzoeken en data verzamelen

Jamie en Milan zijn overweldigd door alle positieve reacties. Toch is het enthousiasme van hun klanten goed te verklaren. De twee jonge ondernemers zijn bepaald niet over een nacht ijs gegaan bij het ontwikkelen van dit product. Ze staken anderhalf jaar lang al hun geld, tijd en energie in het ontwikkelen van een matras waar praktisch iedereen comfortabel op slaapt. Ze deden diepgaand onderzoek en verzamelde talloze data, waardoor ze exact in kaart konden brengen aan welke eisen het perfecte matras moest voldoen. Hun missie is geslaagd en dat is goed nieuws voor jou, want een goede nachtrust is enorm belangrijk voor je dagelijks functioneren en je gezondheid.

Nooit meer je matras omkeren

Volledig scherm Het meest verkochte matras, de Morningstar Stellar, is geschikt voor ieder lichaamstype, anti-allergeen, ademend, gemaakt van natuurlijke materialen van de allerhoogste kwaliteit en met een afritsbare zijdezachte hoes. Door de gelpareltechnologie vormt het matras zich perfect naar jouw lichaam en profiteer jij van de temperatuur- en vochtregulerende werking van het matras. Als je van een stevig matras houdt slaap je op de firmzijde en als je liever wat zachter slaapt, kies je voor de softzijde. Door het gebruik van de allerbeste kwaliteit schuimsoorten zal het matras niet vervormen of inzakken en dat betekent dat je het niet hoeft om te keren.

Heb je een uitgesproken voorkeur voor een hard of juist een extra zacht matras? Dan is het Morningstar Astro matras een aanrader. De zachte kant van deze variant is net wat zachter dan die van de Stellar en de harde kant is net wat harder. In combinatie met de Aero Topper profiteer je van nagenoeg hetzelfde comfort als bij het Stellarmatras.

Ook verkrijgbaar in lengtematen

Zijn de gemiddelde matrassen net iets te kort voor jou? De matrassen van Morningstar Sleeps zijn ook leverbaar in de lengtematen 210 en vanaf 20 juni ook in 220 centimeter. En qua breedtematen is er ook volop keus, zelfs een matras voor je twijfelaar van een meter of 1.20 meter breed kan je in een simpele muisklik bestellen.

Online bestellen

Ja, in een muisklik. Want alle matrassen bestel je online. Dat houdt de kosten laag en heeft als groot voordeel dat jij geen keuze hoeft te maken op basis van vijf minuten proefliggen in een showroom, maar het matras rustig op het gemak kunt testen in je eigen slaapkamer.

Twijfel je nog? Dat is niet nodig. Je kunt het matras honderd dagen uitproberen en als het niet bevalt, wordt het gratis bij je opgehaald en krijg jij het volledige aankoopbedrag terug. Bovendien krijg je tien jaar garantie op elk matras. Je loopt dus geen enkel risico en kunt rustig gaan slapen. Op een matras van Morningstar Sleeps gaat dat zeker lukken. Welterusten.