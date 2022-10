Een kijkje in de keuken van Jan en Tanja

SSK KeukenstudioNa ruim twintig jaar was het tijd voor een nieuwe keuken, vonden Jan en Tanja uit ’s Gravenpolder. Hun vorige keuken hadden ze bij SSK Keukenstudio gekocht en dat was zo goed bevallen, dat ze ook dit keer een bezoek brachten aan dit familiebedrijf aan de Kloosterweg in Kapelle.

Volledig scherm © SSK Keukenstudio SSK Keukenstudio heeft een ruime keukencollectie, variërend van robuuste landelijke keukens tot stijlvolle moderne keukens en keukens in een strak design. Toch wisten Jan en Tanja al vrij snel hoe hun droomkeuken eruit moest komen te zien. Tanja wilde een zwart composieten aanrechtblad en MDF houten kastjes in de kleur clay vonden zij hier het beste bij passen. De huidige magnetron mocht blijven, want die hadden ze nog niet zo lang geleden nieuw aangeschaft, maar met oog op de toekomst wilden ze overstappen van gas naar inductie.

Totaalservice

Al met al ging het dus om een flinke verbouwing, maar Jan en Tanja hadden goede ervaringen met de totaalservice van SSK Keukenstudio. Die begint bij het keukenontwerp en het demonteren van de oude keuken, het uitvoeren van eventuele bouwkundige aanpassingen en stopt pas als jouw nieuwe keuken is geplaatst en alle apparatuur is aangesloten.

Ook dit keer lieten Jan en Tanja de klus graag uit handen nemen. “Patrick hielp ons bij het ontwerp van de keuken. We wilden dezelfde opstelling, maar we hadden wel een aantal specifieke wensen. We wilden graag een draaicarrousel en brede lades, onze magnetron terug laten plaatsen en een geruisloze afzuigkap. “De medewerkers van SSK Keukenstudio hebben goed met ons meegedacht over de optimale indeling en het waarmaken van onze wensen.”

Op het laatste moment

Uiteindelijk werd de keuken uitgevoerd in een L-vorm met MDF gelakte keukenkastjes en een composiet keukenblad in de kleur Arden blue Suede gezoet. Het blad is doorgetrokken achter de geruisloze afzuigkap. “Eerst hadden we klassieke deurgrepen uitgekozen, maar dat hebben we op het laatste moment gewijzigd. We wilden toch liever roestvrijstalen geborstelde hide profiel handgrepen. Gelukkig was die switch geen probleem voor SSK Keukenstudio.”

“Alles is op tijd geleverd”, zeggen Jan en Tanja tevreden. “Bij levering was alles compleet, ondanks de last minute wijziging van de greepjes. We hebben ervoor gekozen de oude keuken te laten afbreken door de samenwerkingspartner van SSK Keukenstudio en dezelfde partner heeft gezorgd voor het aanleggen van de elektriciteit zodat we op inductie kunnen koken. Hiervoor werd de meterkast aangepast en geüpdatet. De montage is netjes verlopen en de monteur is zelfs tot laat in de avond bezig geweest, maar heeft alles heel netjes afgewerkt.

Persoonlijk adviesgesprek

