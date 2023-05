Een garagebox als ideale opslag- en werkruimte

GarageparkBen je een ervaren of net gestarte zzp’er en zoek je een goede compacte werkplek waar je ook waardevolle gereedschappen, materialen of voorraden veilig kunt opslaan? In Hulst is nog een aantal premium garageboxen te huur. Ideaal als opslag- en werkruimte voor wie bijvoorbeeld in de bouw werkt, een eigen webshop heeft of hovenier is en thuis niet genoeg ruimte heeft.