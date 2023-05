Een dagje uit in je eigen buurt: ontdek wat er te doen is

Stichting Beleef Zeeuws-VlaanderenHet toeristenseizoen is begonnen en de vakantieparken, campings en stranden in West Zeeuws-Vlaanderen stromen in rap tempo vol. Niet alle inwoners zijn gecharmeerd van de drukte. Toch weten veel West Zeeuws-Vlamingen maar al te goed dat die gasten niet alleen voor overlast zorgen. Integendeel. Kijk maar eens rond in Oostburg of Sluis, daar zijn een stuk meer voorzieningen dan je op basis van het inwoneraantal zou mogen verwachten. Dat is voor een groot deel te danken aan vakantiegangers en dagjesmensen.

Bovendien zijn alle voorzieningen en ‘toeristische trekpleisters’ er niet alleen voor de gasten, maar ook voor de inwoners. Je zult maar in zo’n mooi gebied wonen, dan wil je er toch ook volop van genieten? Maar zeg eens eerlijk: heb je de toren van het Belfort wel eens beklommen? Ben je wel eens in Het Bolwerk in IJzendijke geweest? Of heb je al eens een e-chopper gehuurd om door je eigen regio te toeren? Grote kans dat jij, als inwoner van West Zeeuws-Vlaanderen, deze vragen ontkennend moet beantwoorden. Dat is jammer, want juist die uitstapjes in je eigen regio zijn ontzettend leuk en leerzaam. Als je je eigen streek beter leert kennen, ga je er nog meer van houden.

Toerisme spreiden over het gebied en over het jaar

Maar die drukte dan? Hoe zorg je ervoor dat deze regio leuk blijft voor zowel de gast als de inwoner? Daar kan Ilse de Smit meer over vertellen. Zij is regiocoördinator van de Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen (SGZV) en houdt zich samen met haar collega’s Isabel en Carlijn bezig met bestemmingsmanagement en gastheerschap in de regio.

“We zien nu dat er in de zomer veel toeristen komen en een groot deel daarvan gaat naar de kust. Die kust hoeven we niet te promoten, die verkoopt zichzelf wel. Omdat we het toerisme graag wat meer willen spreiden, zetten we juist in op meer bekendheid van het achterland. Hoe heerlijk is het om tussen de akkers door te fietsen, over kronkelende eeuwenoude dijkjes met knotwilgen?

Volledig scherm © Stichting Beleef Zeeuws-Vlaanderen We willen het toerisme niet alleen meer verspreiden over de regio, maar ook over de tijd. Daarmee bedoelen we dat West Zeeuws-Vlaanderen een heel jaar rond veel te bieden heeft voor de gasten en inwoners. Niet alleen in de zomer. In de winter kan je hier heerlijk uitwaaien en je kunt in alle seizoenen gravelbiken of cultuursnuiven. Door die dingen onder de aandacht te brengen op het juiste moment en bij de juiste doelgroep, hopen we het toerisme meer te verspreiden over het gebied en over het jaar.”

Ga eens op stap in je eigen regio

“Daarnaast brengen we het recreatieve aanbod onder de aandacht bij de inwoners van de streek”, vervolgt Ilse. “Op onze site staat een evenementenkalender en iedereen kan hier ideeën opdoen. En dan is er natuurlijk onze zonnehartcampagne. Hiervoor worden mensen geportretteerd met een geel hart dat symbool staat voor hun passie voor de regio en de liefde voor het werk dat ze doen, denk daarbij aan organisatoren van evenementen, de mensen achter culturele instanties of de lokale ondernemers.”

“Zij zijn zo belangrijk voor de leefbaarheid. Neem als voorbeeld de ondernemers: Zij zorgen er niet alleen voor dat jij lekker kunt winkelen in Sluis of een hapje kunt eten in Oostburg, maar ze bieden ook werkgelegenheid en zijn onmisbare sponsoren van evenementen en verengingen.”

Volledig scherm © Stichting Beleef Zeeuws-Vlaanderen “We willen de inwoners bewust maken van al het moois dat deze streek te bieden heeft, want ik kan het niet genoeg zeggen: recreatieve voorzieningen zijn er niet alleen voor de gasten maar ook voor de inwoners”, benadrukt Ilse. “Inmiddels zijn er ook zo’n honderd ondernemers en medewerkers opgeleid als Gastheer van de Zwinstreek. Zij weten je van alles te vertellen over het gebied en wat er te zien, doen en beleven is. Zeg nu zelf, dat is toch veel leuker dan een brochure. De persoonlijke tips en authentieke verhalen van de inwoners zorgen ervoor dat je de streek echt beleeft.”

