Duurzaam wonen in Bergen op Zoom

Duurzaam wonen

De belangstelling voor Residence Mazairac is groot. Niet alleen vanwege de centrale ligging of de karakteristieke architectuur, maar ook omdat de nadruk is gelegd op de toekomst en duurzaamheid. Alle appartementen hebben een gasvrije (all-electric) energievoorziening en een temperatuurregeling via vloerverwarming en vloerkoeling. De elektra voor de algemene ruimtes wordt opgewekt door zonnepanelen die zich op het dak van het gebouw bevinden. Bovendien ligt er gedeeltelijk mos-sedum op de platte daken, om te zorgen voor verkoeling en overtollig regenwater op te vangen.

Advies op maat

Het project bestaat uit 79 koopappartementen die qua grootte variëren tussen de 46 m² en 149 m². Op de bovenste verdieping bevinden zich twee zeer riante penthouses van 230 m² en 260 m² met dakterrassen van maar liefst 145 en 184 m². Alle appartementen worden opgeleverd met een Bruynzeel keuken. In de onlangs verbouwde showroom van Bruynzeel Keukens in Bergen op Zoom ben je van harte welkom om jouw keuken in de nieuwe 3D ontwerpstudio levensgroot terug te zien en volledig naar jouw eigen wensen aan te passen. Mocht een bezoek aan de showroom lastig zijn, dan kunnen de adviseurs ook bij jou thuiskomen voor advies op maat.

Ontmoet de buren

Ieder appartement beschikt daarnaast over een fijne buitenruimte, maar Residence Mazairac heeft ook een unieke verhoogd gemeenschappelijk binnenplein van maar liefst 1000 m², exclusief toegankelijk voor bewoners. Het binnenplein wordt rijk uitgevoerd met veel groen en verschillende zitjes om jouw buren te ontmoeten. Onder het verhoogde binnenplein, op de begane grond, komt het afgesloten stallingsterrein. Hier kun je jouw auto parkeren, is er ruimte om een elektrische auto op te laden en kun je jouw fiets veilig stallen.

Toplocatie

Residence Mazairac is een prachtig plan op een toplocatie: Bergen op Zoom is het middelpunt van de Brabantse Wal, een gebied dat zich kenmerkt door een grote verscheidenheid aan landschappen vol natuurschoon. Je wandelt zo het centrum in, waar je heerlijk kunt genieten van de gezellige terrassen op de Grote Markt of genieten van de vele culturele evenementen die Bergen op Zoom rijk is.

In de historische en sfeervolle binnenstad kun je bijzondere monumentale gebouwen bezoeken, zoals het Markiezenhof, de Peperbus en de Gevangenpoort. Ook voor de fietsliefhebber en wandelaar is er in Bergen op Zoom en omgeving genoeg te beleven, zoals natuur- en recreatiegebied De Bergse Heide en Fort de Roovere, die zeker het bezoeken waard zijn.

Meer informatie?

Direct naast de projectlocatie, aan de Erasmuslaan 12 in Bergen op Zoom, staat het informatiecentrum van Residence Mazairac. Hier kun je alle verkoopinformatie ophalen, de gedetailleerde maquette bekijken en uiteraard al jouw vragen stellen aan ons team van enthousiaste makelaars. Je bent op doordeweekse dagen van harte welkom van 09.00 tot 17.00u en daarnaast op afspraak in de avond en op zaterdagen. Voor het maken van een afspraak kun je bellen met Buuron & Kuipers: 085 – 020 13 90. Voor meer informatie, kijk op www.residence-mazairac.nl.