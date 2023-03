Dit zijn de keukentrends van 2023

Wat is er nu leuker dan zonnige oorden naar binnen brengen? Dat kan met de Ibizastijl. Een keuken in deze stijl oogt eenvoudig en is licht van kleur. Je kiest voor witte muren en witte omlijstingen die voorzien worden van licht hout of keukendeuren met de look van oud hout. Een robuust wit of licht keukenblad maakt de basis af. En als jouw huis ze heeft, laat je die oude houten balken mooi in het zicht.