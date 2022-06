Dit wil je niet missen: Perfect internet in het Zeeuws-Vlaamse buitengebied

De ondernemers zijn afhankelijk van de keuze van andere Zeeuwen. Ze hopen op het saamhorigheidsgevoel: “Glasdraad heeft 40 procent aanmeldingen nodig van alle adressen. Laten we dit in ieder geval doen” zegt van Wesemael. “We hebben er allemáál baat bij dat het levendig blijft in de omgeving. Zonder goed internet, gaan we vergrijzen. Daarom moet we ons in ieder geval inschrijven voor GlasDraad. Zo gun jij de buurman buiten het blauwe bord ook de keuzevrijheid van glasvezel.” Paauwe sluit zich hierbij aan: “We moeten al betalen voor de Westerschelde tunnel om in de rest van Nederland te komen, laat ons niet ook nog afzonderen omdat we geen internet hebben. GlasDraad heeft voor iedereen voordelen. Je kunt zelf jouw provider en een abonnement kiezen, dat kan bij Delta niet. Met GlasDraad kunnen we dus in de toekomst alle kanten op.”