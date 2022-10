Dit is waarom deze zorgorganisatie het roer heeft omgegooid

Martin Schoolmeester is sinds januari 2019 bestuurder van deze zelfstandige persoonsgerichte zorgorganisatie voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Twee jaar geleden is hij, samen met het managementteam en alle medewerkers, een professionaliseringstraject ingegaan waarbij alle bewoners meer verantwoordelijkheden en daarmee meer regie over hun eigen leven hebben gekregen. Om goed uit te kunnen leggen hoe en waarom het roer is omgegooid, laat hij eerst het logo zien: een verrassend kleurrijk geheel met een roze hartje, goudkleurig tandwiel, een blauwgroen schild en een paarse pijl.

Volledig scherm © De Okkernoot

De betekenis van de symbolen in het logo

“De symbolen geven weer wat de drijfveren zijn van de begeleiders”, legt hij uit. “Het hart spreekt voor zich, dat staat symbool voor het hart voor de zorg, het tandwiel symboliseert de eigen autonomie voor iedereen die bij de Okkernoot woont en werkt en het schild staat voor plichtsbesef. Aan deze drie symbolen is een paarse pijl toegevoegd om te laten zien dat alle mensen in de organisatie zich kunnen en mogen ontwikkelen. Wij geloven in het parallelle proces: als mensen in de organisatie zich ontwikkelen, ontwikkelen de bewoners mee. Maar dat niet alleen: juist dan ontwikkelt de organisatie ook. We blijven op de hoogte en als er door wet- en regelgeving zaken in de zorg veranderd moeten worden, kunnen we dat sneller oppakken en uitvoeren.”

Talentenpaspoort

Volledig scherm © De Okkernoot We zijn aan de slag gegaan met een talentenpaspoort. Hierdoor heeft elke medewerker meer inzicht gekregen in zijn of haar drijfveren en talenten. Daarbij is het uitgangspunt dat niemand hetzelfde is. Sterker nog: het is een pluspunt dat iedereen anders is, want daardoor kan je gebruik maken van elkaars kwaliteiten en talenten. Door het talentenpaspoort met elkaar te delen, begrijp je elkaar beter en is er meer respect voor elkaar. We gaan de teams nu zo samenstellen dat er zoveel mogelijk diversiteit is binnen elk team, waardoor je elkaar als collega’s kunt versterken.”

‘Nee, dat kan jij niet’ bestaat niet

“Daarnaast moeten we continu stil blijven staan bij de vraag: ‘Hoe zou je zelf behandeld willen worden?’ In de kern wil iedereen autonomie ervaren.” Als voorbeeld noemt Martin bewoner Ronald. “Deze jongeman beheert nu ons wagenpark. Hij heeft een rijbewijs en gaat met de auto’s en busjes naar Vakgarage Oostburg als dat nodig is. Als je ziet hoe trots hij is op die verantwoordelijkheid en hoe goed hij het oppakt, kan je alleen maar denken: ‘Wow, wat is dit mooi’. Een ander voorbeeld is een bewoonster die haar hele leven op groepen woonde, maar inmiddels een half jaar op zichzelf woont en een aantal dagen in de keuken werkt als assistent kok. Je ziet dat ze steeds meer dingen zelfstandig kan. Als iemand iets wil leren, zeggen we niet: ‘Nee, dat kan jij niet’, maar gaan we naast iemand staan en kijken of hij of zij het kan leren.”

De Okkernoot heeft op dit moment twee plaatsen voor begeleid zelfstandig wonen. Interesse? Ga voor meer informatie naar www.deokkernoot.nl

Volledig scherm © De Okkernoot