Dit is hét muziek- en cultuurfestival van West Zeeuws Vlaanderen

Stichting WeitjerockEen openluchtpodium en een podium in een tent. Een toffe line-up. Eten en drinken. Twee dagen feest. Dat is WeitjeRock: het zomerfestival van IJzendijke. De kaartverkoop is al begonnen, wees er snel bij, want het gaat hard.

De eerste editie van WeitjeRock was in 1999. Na vijf edities lag het een poosje stil, maar in 2013 werd de draad weer opgepakt door een aantal enthousiaste vrijwilligers. We hoeven niemand te vertellen waarom het festivalterrein van WeitjeRock de afgelopen twee jaar leeg bleef, maar hopelijk liggen de lockdowns achter ons en kunnen we op vrijdag 29 en zaterdag 30 juli weer genieten van hét muziek- en cultuurfestival van West Zeeuws Vlaanderen.

Volledig scherm Nieuw dit jaar is de tent op het terrein zodat we, ook als het weer eigenwijs gaat doen, lekker droog staan met z’n allen. Ook is WeitjeRock dit jaar voor het eerst een tweedaags festival en kunnen we op vrijdagavond al genieten van toffe optredens en heel veel gezelligheid.

Line-up vrijdag 29 juli

Het festival gaat van start op vrijdagavond om 18.00 uur en deze avond worden alle optredens in de tent gehouden. Op het programma staat onder andere Yves Deruyter. Hij brak internationaal door met het nummer The Rebel, waarna hij D-Album uitbracht. Deze goedlachse Antwerpenaar stond eerder op Tomorrowland, Dance Valley, I love Techno en dit jaar ook op WeitjeRock.

Ook John Noseda staat vrijdagavond op het podium van WeitjeRock. Deze Kortrijker is grondlegger van een tiental festivals, clubs en evenementen. In 2004 organiseerde hij zijn eerste evenement in de club Djoon in Parijs. Van hieruit bouwde hij een kleurrijke DJ-carrière op die maar weinigen kunnen evenaren. John Noseda staat voor glimlachen, euforie en heel veel energie.

Een derde grote naam op de eerste avond van WeitjeRock is Michael Midnight. Met zijn gevarieerde stijl van soul naar R&B, een vleugje electro en techno is hij ideaal voor dit IJzendijkse festival. De trouwe WeitjeRock-bezoekers kennen hem misschien nog wel van zijn optreden in 2016, toen was hij de knallende afsluiter van het festival.

Kinderprogramma

WeitjeRock is niet alleen een aanrader voor ‘grote mensen’, ook kinderen hebben de middag van hun leven tijdens het kinderprogramma op zaterdagmiddag vanaf 12.00 uur. In samenwerking met Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen zijn er vier hoofdacts die stuk voor stuk zijn toegespitst op een bepaalde leeftijdsgroep. Hebben de kleintjes genoeg van het feesten? Dan kunnen ze meedoen aan gezellige activiteiten zoals tekenen en schminken. Het kinderprogramma duurt tot 19.00 uur en tot die tijd mogen kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van tenminste één volwassene gratis naar binnen.

Line-up zaterdag 30 juli

Goldband is zonder twijfel de act die je niet wilt missen. Ze kwamen in 2019 uit het niets de muziekindustrie binnenstormen en halen inmiddels miljoenen streams per maand, werden genomineerd voor de 3voor12 award en kregen het predicaat Volkskrant Talent van het jaar 2021. Je kent deze Haagse popsensatie van hits als ‘Mijn Stad’, ‘Witte Was’ en hun debuutalbum ‘Betaalbare Romantiek’.

Novastar, de band rondom zanger en gitarist Joost Zweegers, is een echte publiekstrekker. Vorig jaar ging hij nog op tournee met Neil Young. Verder speelde Novastar op grote festivals zoals Rock Werchter, Lowlands en Pinkpop. Het wordt een feest van bekende hits, maar zeker ook met nieuw werk wat je gehoord wil hebben.

Volledig scherm Ook The Blinders wil je niet missen. Deze Engelse alternatieve rockband uit Doncaster debuteerde in 2018 met het album ‘Columbia’ waarmee ze rauwe, luide, politieke punk rock met psychedelische poëzie verspreiden. Nog voor het uitbreken van de pandemie speelde deze band al op bekende festivals als South by Southwest, Glastonbury en Eurosonic en nu staan ze op WeitjeRock.

Informatie en tickets

Hierboven wordt slechts het tipje van de sluier opgelicht, want er staan nog veel meer gave optredens op het programma. Niet alleen grote namen, maar ook jong aanstormend talent uit de regio. Kortom, je vindt een mooie mix van grote namen en regionale bands op de podia van WeitjeRock. Voor alle informatie ga je naar de website en natuurlijk bestel je hier ook je tickets. Wees er snel bij, want de voorverkoop gaat snel.

Vrijwilligers gezocht

Wil je ook een steentje bijdragen? Meld jezelf aan als vrijwilliger! Weitjerock zoekt mensen voor bij de kassa bij de ingang, verkeersregelaars en vrijwilligers die het leuk vinden om achter de bar te staan. Horecaervaring is niet noodzakelijk en terwijl jij jezelf nuttig maakt kan je meegenieten van het festival. Heb jij zin in zo’n unieke ervaring? Kijk op de website en meld jezelf direct aan.