Dit gebeurt er in jouw lichaam als je creatief bezig bent

Kinderen en tieners kunnen op een speelse manier hun creativiteit ontwikkelen tijdens de naschoolse activiteiten, de workshop keramiek, graffiti street art of de toneelcursussen. Hoe gaaf is dat? Op het toneel kan namelijk alles: je kunt een BN’er worden, de beste taartenbakker, piloot, brandweerman of juist een gemene schurk. Wil je dit aan een publiek laten zien? Kom dan zeker eens kijken bij de toneelgroepen van Kreatieve Vorming. De lessen worden gegeven in Den Dullaert of in het keramiekatelier in De Wereldboom Hulst.