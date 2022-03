Stichting Tragel“Eindelijk, een baan in de zorg! Ik voel me heel welkom hier. Echt een warm bad.” Het zijn de woorden van Claudia de Meurichy. Zij koos voor een baan in de zorg en ging aan de slag bij Tragel in Clinge. Waarom? Dat legt ze graag uit.

“Zorgen voor mensen met een beperking is zorgen voor de langere termijn. Je bouwt een band op met de bewoners en cliënten”, vertelt Claudia. “Op den duur weet je wat de cliënten nodig hebben om zich goed te voelen. En die spontane lach of knuffel? Die is onbetaalbaar!”

Waarom bij Tragel?

Tragel biedt begeleiding, zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden voor wonen, werken, leren en recreëren aan mensen met een beperking. Een goed leven leiden, daar draait het om bij Tragel. Iedereen is anders en daarom is de zorg, ondersteuning en behandeling nooit hetzelfde. Het is steeds ontdekken en bouwen.

Tragel heeft zo’n zeventig locaties in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren, dus er is er altijd eentje bij jou in de buurt.

Alle ruimte voor de begeleider

Tragel werkt met het Rijnlands organiseren. Dat wil zeggen dat de organisatie in handen ligt van de vakmensen, waardoor jij, als medewerker, zelfstandig beslissingen mag nemen. Jij werkt per slot van rekening ‘in de voorste linie’ en bent bepalend voor het succes. Jij bent degene die ondersteuning biedt bij een goed leven voor mensen met een beperking. Als medewerker weet je wat je wilt, wat je kunt en wat nodig is voor de bewoner en cliënt.

“Rijnlands denken betekent organiseren vanaf de basis. Daarmee bereiken we dat de begeleider, die heel dicht bij de cliënt staat, veel zeggenschap heeft over hoe ‘goed leven’ voor de cliënt eruit ziet”, licht teamcoach Ramona de Putter toe. “Je staat elke dag op met de gedachte: hoe kan ik het vanuit mijn vakmanschap zo goed mogelijk maken voor de bewoner, voor de cliënt en voor mezelf? Hoe kan ik doen wat ik wil doen? Pak je dat op een goede manier samen op, dan krijgt de bewoner en cliënt een zo goed mogelijk leven.”

Wat vindt de bewoner?

Bewoner Bart Mentzij werkt bij het Houtatelier en kan zich daar helemaal in vinden: “Het is fijn dat we ook zelf mogen vertellen wat we graag willen. Daarom hebben we nu elke donderdag een tostimiddag. Kijk, daar word ik nu blij van!”

De perfecte match voor jou

Nieuwe medewerkers die bij Tragel aankloppen, worden begeleid door het team Personeel. “We geven je een warm bad. We zien je, we volgen je en we zijn er als je ons nodig hebt”, zegt personeelsadviseur Ilona van Geertruy. “Het gaat erom dat jij je welkom voelt en daarom doen we er alles aan om je te helpen. Of je je nu wilt omscholen, uit het buitenland komt of op zoek bent naar een nieuwe carrière. Bij Tragel hebben we veel keuze en de doelgroepen zijn heel divers. We denken mee totdat de perfecte match voor jou is gevonden.”

