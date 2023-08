Deze Zeeuwse bolussen zijn ambachtelijk en met goud bekroond

Bakkerij SchrieksHet is zoet, zacht, plakkerig en het allerlekkerste met Zwitserse room erin. Weet jij al waar dit over gaat? We hebben het natuurlijk over de echte Zeeuwse bolus. De lekkerste bolussen vind je bij Bakkerij Schrieks.