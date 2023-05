Deze samenwerkende uitvaartcentra maken meer mogelijk voor een waardig afscheid

De sterke punten van beide uitvaartcentra worden hiermee benadrukt: ze hechten veel waarde aan keuzevrijheid en flexibiliteit aan nabestaanden in een moeilijke periode. De bedrijven willen dan ook graag benadrukken dat iedereen gebruik kan maken van de uitvaartcentra in Vlissingen of Middelburg, ongeacht waar je verzekerd bent. “Zelfs als Overtoom Groen of Jobse uitvaartverzorging zelf de uitvaart niet verzorgt, kun je in één van onze uitvaartcentra toch een opbaring of afscheidsbijeenkomst houden”, zegt Herma Jobse. “Wil je liever gebruik maken van een andere, bijzondere uitvaartlocatie in Vlissingen, Middelburg en omgeving? Dat kan, en we denken graag mee. Er is veel meer mogelijk dan je denkt.”