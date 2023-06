Deze retailer in Goes zet winkelgemak voor mannen op nummer één

OFM. (voorheen bekend als Only for Men) is geen onbekende in Zeeland. Afgelopen maart opende OFM. zijn eerste Zeeuwse winkel in Sluis. Feenstra: “Wij willen met onze mode alle mannen in Nederland bereiken. Wij bedienen klanten van Noord-Holland tot aan Limburg. Zeeland is voor ons een mooie toevoeging. Zeker nu met de tweede winkel in Goes op komst.”