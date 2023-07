Christine had pijn na de bestraling: ‘Na deze therapie zijn mijn klachten vrijwel helemaal weg’

In mei 2021 deed Christine mee aan het bevolkingsonderzoek. “Er werd een kwaadaardige tumor ontdekt. Natuurlijk schrik je daarvan, maar de tumor was nog klein, dus ik kreeg een borstbesparende operatie en daarna vijftien bestralingen. ‘Daar ben ik goed vanaf gekomen’, dacht ik toen.”



“Dat viel tegen, want na de bestraling ontstond er verhard weefsel in mijn borst en oksel en ik had flink oedeem. In die periode las ik een artikel in de krant over zuurstoftherapie, maar dat zette ik al snel weer uit mijn hoofd. Ik had geluk gehad en zo ernstig waren mijn klachten niet. Het was pijnlijk, maar ik kon alles nog wel. Ik mocht niet klagen, vond ik van mezelf. En ik moet eerlijk zeggen dat het onbekende me ook tegenhield.”