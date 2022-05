Bouwdepot of lening afsluiten?

Geld.nlStel: je wilt een nieuwbouwhuis kopen of je huidige woning verduurzamen, renoveren of verbouwen. Je kunt dit financieren via het bouwdepot bij je hypotheek. Ook kun je een persoonlijke lening afsluiten om die droomwoning te realiseren. Maar wat is de verstandigste en vooral de voordeligste keuze in jouw situatie?

Verschil bouwdepot en lening afsluiten

Het bouwdepot is een vorm van geld lenen: het is een apart ‘potje’ naast je hypotheek, waarmee je de bouw van je nieuwe huis of de verbouwing van je huidige woning financiert. Een bepaald deel van je hypotheekbedrag gaat in het bouwdepot. Hiermee betaal je bouwmaterialen en andere verbouwingskosten.

Een persoonlijke lening is een bedrag dat je bij een bank of kredietverstrekker leent. Je krijgt het hele leenbedrag van de persoonlijke lening in één keer op je rekening gestort.

Andere verschillen tussen het bouwdepot of een persoonlijke lening zijn:

Met geld uit het bouwdepot mag je niet elke verbouwing betalen. Je mag meestal alleen verbouwingen financieren die de waarde van je woning verhogen. Omdat een keuken of badkamer smaakgevoelig zijn en dus niet per se je huis meer waard maken, mag je die van de hypotheekvestrekker maar voor een bepaald deel financieren uit het bouwdepot, maar niet volledig. Bij een persoonlijke lening bepaal je zelf wat je met het geld financiert.

Ook zaken die niet aan je woning vastzitten (denk aan nieuwe gordijnen) mag je niet uit het bouwdepot betalen. Dat mag met een persoonlijke lening wel. Uit een bouwdepot mag je maximaal twee jaar lang geld opnemen. Bij een persoonlijke lening bepaal je zelf over welke periode je het geleende geld uitgeeft.



Voor geld uit het bouwdepot betaal je dezelfde lage rente als voor je hypotheek. De rente voor een persoonlijke lening ligt hoger. Je betaalt alleen rente voor dat deel van het geld dat je opneemt uit het bouwdepot. Bij een persoonlijke lening betaal je rente over het hele bedrag, ook als je niet al het geld in één keer gebruikt. Voor zowel het bouwdepot als voor een persoonlijke lening geldt dat je de rente en bijkomende kosten voor de verbouwing mag aftrekken van de belasting.

Lening afsluiten of bouwdepot, wat past bij mij?

Geld lenen uit het bouwdepot is dus een goed idee als verbouwen de waarde van je woning verhoogt. Als je wat meer vrijheid wilt in de verbouwing en hoe je het geld besteedt, is een persoonlijke lening een betere keuze.

Bouwdepot of lening afsluiten, wat is goedkoper?

Naast de mate van vrijheid bij je verbouwing spelen natuurlijk ook de kosten een rol bij je keuze. Of je verbouwing financieren met het bouwdepot of een persoonlijke lening goedkoper is, hangt van je situatie af. Vaak vraag je het bouwdepot tegelijk met je hypotheekaanvraag aan. In zo’n geval is een bouwdepot de voordeligste keuze, omdat je een lagere rente betaalt dan voor een persoonlijke lening.

Verhoog je een bestaande hypotheek en stop je het geld in het bouwdepot? Dan betaal je vaak opnieuw advies-, afsluit- en notariskosten. Door deze bijkomende kosten ben je met een persoonlijke lening vaak goedkoper uit voor een verbouwing of verduurzaming die 55.000 euro of minder kost, ondanks de lage rente voor een bouwdepot.

Je kunt de kosten van een persoonlijke lening laag houden door leningen te vergelijken voor je een keuze maakt. De renteverschillen zijn namelijk groot, waardoor je voor de ene lening al snel een paar honderd euro meer aan rente betaalt over de looptijd dan voor de andere. Door verschillende leningen te vergelijken, vind je altijd de goedkoopste lening met de voorwaarden die goed bij jouw situatie passen.