Bouwafval een tweede leven geven? Renewi weet hoe je dat doet

Renewi NederlandEen restje geblubberd beton, staal met asbest erin, spaanplaat dat over is. Als bouwbedrijf produceer je een hoop afval en daarvan kan meer gerecycled worden dan je denkt. Renewi helpt ondernemers bij het hergebruiken van hun bouwafval. En de lat ligt hoog: de missie van Renewi is om over drie jaar 75% van het ingezamelde afval te recyclen.

Soms komen op een verrassende manier privé en zakelijk bij elkaar. Zo gaat tijdens het interview met Gilbert Heeg, operationeel manager bij Renewi, de bel: de glazen deur van zijn nieuwe douche wordt net geleverd. Heeg: ,,Om die glazen deur zitten wel drie verschillende soorten verpakkingsmateriaal. Kun je nagaan hoeveel afval er vrij komt als je een huis bouwt, of een hele nieuwbouwwijk!” Het goede nieuws is dat veel van dat materiaal gerecycled kan worden. ,,En daar helpen wij graag een handje bij natuurlijk,” lacht Heeg.

Gilbert Heeg (49) is vanuit Renewi operationeel verantwoordelijk voor het gebied dat hij zelf tot ZEBRA heeft gedoopt: Zeeland en (West) Brabant. Zijn klanten bevinden zich onder meer in de bouwkolom: van de aannemer om de hoek tot de grote jongens in de bouwwereld. Zijn voornaamste doel is om die bedrijven te helpen en adviseren in wat ze met hun afvalstromen kunnen doen.

Druk met innovatie

Niet alle bouwbedrijven weten dat er druk geïnnoveerd wordt op het gebied van recyclen van bouwafval. Gilbert Heeg wil een aantal voorbeelden noemen.

Zo was het tot voorkort gebruikelijk dat afvalhout opgestookt wordt tot biomassa. Dat is op zich geen slechte bestemming, zo zegt Heeg. Maar het hout verwerken tot nieuw hout is nóg beter. ,,Wij zamelen het hout op de bouwplaats in, versnipperen het en halen de stoorstoffen eruit: zoals kunststoffen of metaal. Vervolgens kan het gebruikt worden als grondstof voor de productie van spaanplaat en pallets.”

Nog een mooi voorbeeld is ‘toxisch vervuild staal’: staal waar bijvoorbeeld asbestresten in zitten of een chroom-6 coating bevatten. ,,Dat komt vaak vrij bij de sloop van een pand,” verduidelijkt Heeg. Renewi heeft een samenwerking met het bedrijf PMC in Delfzijl dat dergelijk staal schoonmaakt waardoor het weer opnieuw gebruik kan worden. Heeg: ,,Het alternatief is dat alles naar de stortplaats moet. Dus dit is een hele verbetering.”

Ook voor materialen als beton, steenwol, piepschuim (EPS) en klein gevaarlijk afval heeft Renewi een circulaire bestemming. ,,Het afval per soort scheiden, helpt de circulaire economie het meeste,” zegt Heeg. ,,En daar waar het scheiden geen optie is, hebben we technologieën die het nascheiden beter maken.”

BREEAM certificatie

Renewi ondersteunt bouwklanten bij het bouwen volgens de BREAAM-richtlijnen: een certificeringsmethode waarbij wordt gekeken naar hoeveelheid gescheiden afvalstromen en het percentage afval dat gerecycled wordt. Het werken volgens die methode is nu nog uniek in Zeeland. ,,Dat het wat duurder kan uitpakken, is één van de redenen daarvoor,” zegt Heeg. ,,Soms is duurzaam inderdaad wat duurder, maar het is wel beter voor de wereld. Zoals je ook meer betaalt voor een stukje biologisch vlees dan een plofkip.”

Hij vindt dat als je als bedrijf duurzaamheid opneemt in je kernwaarden, dit dé manier is om daar aan te werken. ,,Het is ook iets om je bedrijf mee te profileren. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Bouwbedrijf Vrolijk in Breda. Zij zetten zich als ‘de duurzame bouwer’ in de markt. Het BREEAM-bouwen is daar een belangrijk onderdeel van.”

Hoge mate van innovatie

Renewi is een grote speler in de afvalwereld. Dat heeft als voordeel dat ze de financiële slagkracht hebben om te investeren in de samenwerking met partners. ,,Daarnaast ligt de mate van innovatie bij ons vele malen hoger dan bij een kleine afvalverwerker,” vertelt Heeg. ,,Bij ons is er echt een aparte afdeling die zich met niks anders bezighoudt dan innovatieve recycle-oplossingen. Dat maakt Renewi uniek.” Daarnaast is de focus op de bouwsector een speerpunt. Zo werkt Renewi druk aan een ‘Bouwdesk’: een speciaal contactcentrum voor grote bouwklanten.

Bij die innovatieve insteek horen ook hoge ambities. Renewi heeft recent haar doelstelling, Mission75, bekend gemaakt: het eigen recyclingpercentage in 2025 verhogen van de huidige 65% naar 75%. ,,Dat is best ambitieus inderdaad,” zegt Heeg. ,,Maar ik vind het in deze tijd niet meer dan logisch om naar zulke mooie doelen te streven.”

