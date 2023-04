Beleef de Havendagen ter land en ter zee

Havendagen North Sea PortNorth Sea Port is de naam van de haven die zich over meer dan 60 kilometer uitstrekt van Vlissingen en Terneuzen in Nederland tot Gent in België. Tijdens de Havendagen op 6 en 7 mei kan je North Sea Port ter land en ter zee verkennen en plekken bezoeken waar je normaal nooit mag komen.

Rondleidingen en activiteiten voor jong en oud

Op zaterdag 6 mei van 10.00 tot 16.00 uur bieden haven en havenbedrijven in Vlissingen en Terneuzen een uniek kijkje achter de schermen met (virtuele) rondleidingen, demonstraties en rondvaarten. Op de kades van zowel Vlissingen als Terneuzen is een Havendagdorp ingericht, waar van alles te zien, te doen, te eten en te drinken is, en van waaruit pendelbussen naar de diverse rondleidingen bij bedrijven en rondvaarten vertrekken. Neem vooral de kinderen mee, want ook voor hen is er veel te beleven.

Vlissingen

Het Havendagdorp in Vlissingen is de opstapplaats voor een rondvaart door het havengebied en voor een ritje met CO2-neutrale zonnetrein. Je kunt er samen met een kraanmachinist ervaren hoe het is om zo’n reusachtige Mammoet-kraan te besturen en kinderen kunnen er zelf een zeewaardig bootje bouwen of meedoen aan een wedstrijd loodsladder klimmen. De Delta Reddingshonden Groep laat zien hoe reddingshonden worden getraind en de honden demonstreren hoe ze iemand vinden die zich verstopt heeft. Heerema, waar de onderstellen voor grote offshore projecten worden gemaakt, COVRA, waar radioactief afval wordt verwerkt, op- en overslagbedrijf OVET en vele andere interessante bedrijven in Vlissingen openen op deze dag hun deuren.

Volledig scherm © Havendagen North Sea Port

Terneuzen

Vanuit het Havendagdorp in Terneuzen vertrekt elk uur een schip voor een rondvaart over het kanaal Gent-Terneuzen en langs de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis. Maar je kan er ook op de bus stappen die over Terneuzen Industriepark rijdt langs grote chemiebedrijven die grondstoffen produceren voor onder andere schoenen, auto’s, verf, cosmetica en smartphones. De familie Kuipers uit Terneuzen heeft hun nieuwe binnenvaartschip opengesteld, zodat je kunt kijken hoe het is om aan boord te werken en te leven. De hele dag door zijn er duikdemonstraties waar je zelf kunt ervaren hoe het is om een duikpak aan te hebben en er is een kraansimulator waarmee je zeeschepen kan beladen en lossen. Bezoek de kerncentrale Borssele met een VR-bril of kom kijken in het volledig geautomatiseerde hoogbouwmagazijn van Elopak, waar kranen en conveyors de pallets in metershoge stellingen opslaan en ze van daaruit in containers laden.

Reserveer je plek

Er is op zaterdag 6 mei nog veel meer te zien en te doen in Vlissingen en Terneuzen. Op de website van de Havendagen North Sea Port 2023 vind je alle informatie. Vergeet niet meteen je plekken te reserveren; voor alle rondleidingen en rondvaarten is dit verplicht. De Havendagdorpen zijn met de fiets goed bereikbaar. Kom je met de auto naar Vlissingen of Terneuzen, dan brengt een pendelbusje je van het parkeerterrein naar het Havendagdorp voor een onvergetelijke dag.

Wie er niet genoeg van kan krijgen, kan op zondag 7 mei ook nog naar Gent, waar zelfs twee Havendagdorpen zijn ingericht. Van daaruit kan je het Vlaamse deel van North Sea Port ontdekken. Ook dit programma vind je op de website van de Havendagen North Sea Port 2023.