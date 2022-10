Assistent bedrijfsleider Mirja: bij Bomont is geen dag hetzelfde

BomonTAls Mirja over haar werk begint te vertellen, spat het enthousiasme eraf. “Het is zo fijn om hier te werken. We hebben een fijn team en geen dag is hetzelfde.” Mirja is assistent-bedrijfsleider bij Bomont in Sluis. En, er is goed nieuws: er is nog plek voor enthousiaste collega’s.

Bomont is een winkel in living en fashion voor dames en heren van alle leeftijden. “Iedereen kan hier komen shoppen”, vertelt Mirja. “We hebben kleding voor een feestje én je kunt hier terecht als je op zoek bent naar een sportieve outfit voor een strandwandeling. In elke prijsklasse hebben we leuke items. Behalve kleding verkopen we ook interieuritems waaronder kussens, keukenspullen en verlichting, maar ook van die typische hebbedingetjes, zoals kandelaars of windlichten. De winkel in Sluis heeft een oppervlak van bijna duizend vierkante meter die is opgesplitst in een dames- en een herenafdeling en tussendoor staan tafels met interieurdecoratie. Dat maakt een bezoek aan de winkel een beleving voor de klant en ik vind dat het gevarieerde assortiment ons werk ook leuker maakt.”

Ik miste dit werk

Mirja was er negen maanden tussenuit. “En, nee, geen baby’tje”, lacht ze. “Ik heb die periode in een parfumerie gewerkt, maar ik miste dit werk. De kans deed zich voor om terug te komen en die greep ik met beide handen aan. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik hou ervan om kleding te stylen. Ik heb echt een passie voor het combineren van kleuren en materialen én ik vind het assortiment van Bomont heel leuk. Het werk hier is nooit saai.”

In de functie van assistent bedrijfsleider houdt Mirja zich bezig met administratieve taken, zoals roosters, de boekhouding en het bijwerken van de webshop tot het coachen van haar team. Daarnaast is ze dagelijks bezig met het aanvullen van de winkel, uitpakken van nieuwe leveringen en helpt ze klanten. “Dat laatste vind ik misschien nog wel het allerleukst aan mijn werk. Ik vind het geweldig om mensen te helpen.”

Ultieme uitdaging

“Voor mij is het de ultieme uitdaging als er iemand binnenkomt die stad en land heeft afgelopen, maar nergens kan slagen. Dan begint er echt iets te kriebelen en hoop ik dat we hier wel kunnen vinden waar hij of zij naar op zoek is. Als dat lukt en ik zie iemand stralend naar de kassa lopen, krijg ik zelf ook een geluksgevoel. En soms kom je ook heftige dingen tegen, zoals iemand die een chemokuur heeft gehad. Dan is het belangrijk om een kleur te zoeken die echt flatteert. Als dat lukt, zie je dat iemand meer zelfvertrouwen krijgt en ik vind het geweldig om daar een steentje aan bij te dragen.”

Aandacht

Echt aandacht geven aan de klant. Goed luisteren en de tijd nemen voor iemand. Mensen nóg mooier maken dan ze al zijn, door de positieve punten te accentueren. Dat is prachtig en hier bij Bomont kan dat. Ja, het is een heel dankbaar beroep.”

Werken bij Bomont

Wil jij ook bij Bomont werken? Loop eens binnen of bekijk de vacature!