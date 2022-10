Anne viel vijftig kilo af. ‘Ik voel me fantastisch’

Bereikeffect.nlAnne Venderbos woog op 22-jarige leeftijd 135 kilo. “Sociaal gezien voelde ik me vaak te groot. Teveel ruimte innemend.” Ze vertelt dat ze altijd probeerde ‘die grappige’ te zijn om de aandacht af te leiden van haar overgewicht. Uiteindelijk zocht ze hulp bij de Obesitas Kliniek, kreeg een gastric sleeve en intensieve begeleiding. Nu, een jaar later, weegt ze vijftig kilo minder. “Echt bizar. Ik voel me fantastisch en bevrijd. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal.”

Het verhaal van Anne staat niet op zichzelf. Mensen met obesitas lopen niet alleen risico op fysieke klachten, zoals artrose, hart- en vaatziekten of onvruchtbaarheid, maar worstelen vaak met mentale klachten zoals onzekerheid en schaamte tot zelfs depressies. Anne vertelt ook dat ze zich onzeker voelde en in haar hoofd continu bezig was met hoe andere mensen over haar dachten.

Oorzaken van obesitas

En dat is begrijpelijk. Er bestaan nogal wat vooroordelen over ‘te dikke mensen’. Er wordt nog vaak gedacht dat obesitas wordt veroorzaakt door teveel eten in combinatie met te weinig lichaamsbeweging, maar dat is toch iets te kort door de bocht. Obesitas kan ook worden veroorzaakt door stress, genetische aanleg en eetziektes. Bij de meeste obesitaspatiënten is er niet één aanwijsbare oorzaak, maar gaat het om een combinatie van factoren. Obesitas is een chronische ziekte. Toch is er iets er een behandeling mogelijk.

Behandeling

De Nederlandse Obesitas Kliniek in Terneuzen biedt samen met ZorgSaam een volledige behandeling voor patiënten met ernstig overgewicht. Deze behandeling bestaat uit een programma voor leefstijlverandering, al dan niet in combinatie met een operatie. Op die manier zal je blijvend afvallen waardoor de risico’s die we eerder noemden, verdwijnen of verminderen.

Dat klinkt eenvoudig, maar in werkelijkheid heb je, zelfs met een operatie, heel wat doorzettingsvermogen nodig om jouw leefstijl te veranderen. Daarom geeft de Obesitas Kliniek Terneuzen jou intensieve begeleiding. Je wordt behandeld door een internist, psycholoog, chirurg, arts, diëtist en bewegingsdeskundige. Dankzij de inzet van zo’n multidisciplinair team komen alle factoren aan bod die van invloed kunnen zijn op jouw overgewicht. De teamleden overleggen regelmatig over jouw persoonlijke situatie en welke behandeling het beste bij jou past. Zo krijg je de best mogelijke zorg.

Als afvallen niet lukt

In eerste instantie twijfelde Anne of ze de gastric sleeve wilde laten uitvoeren. Bij deze ingreep wordt een groot deel van de maag verwijderd, waardoor er een kleine, buisvormige maag overblijft. “Het is natuurlijk wel een operatie”, zegt ze daarover. “Het is ingrijpend. Maar ik heb ook bedacht wat er gebeurt als ik het niet doe. Afvallen lukte niet. Maar op de lange termijn heb je met een gewicht van 135 kilo zoveel meer kans op diabetes, hart- en vaatziekten, artrose, verschillende soorten kanker. Ik realiseerde met dat ik mijn gezonde lichaam terug wilde.”

“Het idee dat het zou lukken om vijftig kilo te verliezen, had ik nooit durven dromen. Maar het is gelukt. Ik heb die vijftig kilo van mezelf afgewerkt en ik voel me fantastisch. Niet alleen fysiek, maar er is ook echt ruimte vrijgekomen in mijn hoofd. Ik maakte me altijd zorgen wat ik wel of niet moest eten, dat het afvallen weer niet gelukt was en wat mensen om me heen over me dachten. Er is nu zo’n grote rust en ruimte in mijn hoofd gekomen voor leuke dingen en zelfvertrouwen. Dat had ik van te voren niet bedacht.”

Criteria en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek worden er een aantal criteria gehanteerd: jouw BMI moet boven de 40 liggen (in sommige gevallen 35) en je moet al langer dan vijf jaar last hebben van overgewicht. Daarnaast heb je een doorverwijzing nodig van jouw huisarts of medisch specialist. Kom je na de uitgebreide screening in aanmerking voor de behandeling? Dan vergoedt jouw verzekering de gehele behandeling.