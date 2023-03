Zendmast die aanzicht van Hoedekenskerke dreigde te verpesten, krijgt na verzet tóch een andere plek

Het is de bedoeling om de mast nu te bouwen op een terreintje tussen de spoorlijn en het doolhof van de spoorlijn Goes-Borsele aan de Waardweg. Een heel stuk verder van het dorp dus. Deze locatie is gekozen in overleg met de gemeente en de dorpsraad heeft zich inmiddels achter deze keuze geschaard.

De bouw van een mast voor de mobiele telefonie is in Hoedekenskerke geen overbodige luxe. Het bereik in het dorp laat regelmatig te wensen over en dus ligt er ook een duidelijke wens van inwoners om deze situatie te verbeteren. Maar toch heeft de plaatsing heel wat voeten in de aarde. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de mast bij de begraafplaats neer te zetten. Dat schoot verkeerd bij de dorpsraad. De raad vindt dat het silhouet en aanzicht van het dorp dan veel te veel wordt aangetast. Maar de dorpsraad dacht wel mee, en droeg bij de gemeenteraad een paar alternatieve locaties aan.