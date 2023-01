Zeeuwse musea klimmen uit corona-dal, maar de zorgen zijn nog niet voorbij

Desondanks blijven er donkere wolken hangen boven veel musea. Zij zijn vaak gehuisvest in historische panden met hoge energielasten. Een meerderheid verwacht dat 2023 financieel een lastig jaar wordt. Met energiebesparende maatregelen proberen musea de kosten in de hand te houden. De verwarming kan niet helemaal uit, omdat dat tot ernstige schade aan de collectie en het gebouw kan leiden.

Een van de musea die hard worden geraakt, is Museum Veere. Dat kampt met energielasten die zijn verdubbeld. Om die reden is besloten de locatie Stadhuis in de winterperiode te sluiten. Tot en met maart zijn alleen de Schotse Huizen te bezoeken. Volgens directeur Veronica Frenks waren zelfs beide locaties in deze periode dicht gegaan als het aan de penningmeester had gelegen.

Een half miljoen bezoekers

Bijna 500.000 mensen bezochten afgelopen jaar een van de vijftig Zeeuwse musea, blijkt uit een inventarisatie van Erfgoed Zeeland. Dat is de helft meer dan in 2021, toen er ruim 332.000 belangstellenden waren. Maar de bezoekcijfers liggen nog altijd vijftien procent lager dan in 2019, het laatste jaar voordat de coronacrisis toesloeg.

Sinds het begin van de pandemie gingen de deuren vier keer op slot. De laatste keer was vorig jaar januari. Op 25 januari mochten de musea weer bezoek ontvangen en op 7 maart vervielen alle beperkende maatregelen, zoals het mondkapje.

Het best bezocht in 2022 was Watersnoodmuseum in Ouwerkerk (76.323 bezoekers), gevolgd door Zeeuws Museum in Middelburg (55.889), Polderhuis in Westkapelle (46.284), Stoomtrein Goes-Borsele (38.305) en Terra Maris in Oostkapelle (35.689).

Vijf musea deden het vorig jaar zelfs beter dan vóór corona: Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp, Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg, Museumboerderij Goemanszorg in Dreischor, OosterscheldeMuseum in Yerseke en Trekkermuseum Nisse. Bij de andere musea is het aantal ongeveer gelijk gebleven of gedaald.

Bevrijdingsmuseum is blij verrast

Directeur Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum Zeeland is blij verrast met de gestegen bezoekcijfers. In 2019 kwamen er iets meer dan 28.000 mensen, waarna twee jaren corona het museum parten speelde. Vorig jaar werden er 29.500 bezoekers geteld.

Quote Afgelopen zomer hebben we pech gehad door het mooie weer, anders hadden we nóg meer bezoekers kunnen trekken Stef Traas, Bevrijdingsmuseum Zeeland

,,In oktober 2019 hebben we onze nieuwbouw geopend, maar in maart 2020 kwam er een verrassing door corona, waarop we niet hadden gerekend. Toen doken we erg omlaag. De afgelopen zomer hebben we pech gehad door het mooie weer, anders hadden we nóg meer bezoekers kunnen trekken.”

De nieuwbouw heeft er volgens Traas voor gezorgd dat het Bevrijdingsmuseum interessanter is geworden dan het al was. De oorlog in Oekraïne speelt ook mee in het gestegen bezoek, denkt hij. ,,Het besef van vrijheid heb je nu nog meer.” En als laatste oorzaak, noemt hij de groei van het toerisme. ,,De toeristische sector is voor ons héél belangrijk. Zonder toeristen zou het museum niet te exploiteren zijn.”

Bijdragen aan een betere wereld

Tijdens de coronapandemie trok het Bevrijdingsmuseum Zeeland altijd nog rond de 20.000 bezoekers. Waar de teller dit jaar uitkomt, is van minder belang, zegt Traas. ,,Het allerbelangrijkste voor ons is als we mensen kunnen verleiden om ons te bezoeken. Ik ben tevreden als we aan het einde van het jaar uit de kosten zijn. We hopen elk jaar te mogen groeien, maar voor mij zit de groei niet per se in de getalletjes. Het belangrijkste voor mij is dat we mensen wat kunnen bijbrengen over onze historie en dat we met z'n allen wat kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is ons voornaamste doel.”