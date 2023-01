Westerscheldetunnel boekte in 2022 net geen record: ‘Het scheelde 30.000 passages’

Goes bouwt de komende zeven jaar ruim 2700 woningen, de meeste van alle Zeeuwse gemeenten

Goes wil de komende zeven jaar ruim 2700 woningen bouwen. Ze moeten komen in onder meer het stationsgebied, Goese Schans en in een nog aan te wijzen nieuwe uitbreidingswijk. Ook de cijfers voor de andere Zeeuwse gemeenten zijn bekend.

19 januari