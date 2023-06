We kunnen zes weken lang reageren op plan om kerncentrale Borssele open te houden

update 13.15 uur Eigenaar uitgebrand fruitteelt­be­drijf Oudelande meegenomen door politie, vermoeden van brandstich­ting

Van de loodsen van een fruitteeltbedrijf in het buitengebied van Oudelande is niets meer over na de brand vannacht. Naast de rokende puinhopen staat alleen het huisje nog overeind. De ondernemer (51) die er woonde is gearresteerd. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.