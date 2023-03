Waarom 22 militairen dinsdag over Beveland marcheren en over de Oosterschelde roeien

opinie OPINIE | Zo krijgt de provincie Zeeuwen enthousi­ast voor een kerncentra­le in de achtertuin

Petra Luteijn uit Ellewoutsdijk vindt dat de kerncentrale in Borssele de Zeeuwen wordt opgedrongen, zonder inspraak, om fijn CO2-vrije stroom te leveren aan de rest van het land. Ze wil ook geen bouwoverlast. Toch is het te makkelijk om haar hartenkreet af te doen als het nimby-syndroom, not in my backyard. Marco Visscher houdt een betoog voor een transparante aanpak.