Vrouw uit Oudelande krijgt taakstraf voor verwaarlozing huisdieren

Dat verbod wordt ook gecontroleerd en mocht de dierenbescherming of - inspectie ook maar één dier aantreffen, dan moet ze die taakstraf alsnog uitvoeren, plus eventueel een nieuwe veroordeling.

De verwaarlozing van de dieren werd midden vorig jaar bij de instanties aangekaart door de dierenarts, die een sterk vermagerde Jack Russel behandelde. De handhavers gingen kijken, waarschuwden dat ze de boel op orde moest brengen en kwamen kort daarna voor een tweede controle. En toen was het goed fout. Op zolder ‘leefden’ zes katten tussen de uitwerpselen en het stonk er naar ammoniak, ofwel de urine van de dieren. De honden, twee Jack Russels en een Mechelse herder, verbleven in een bench met uitwerpselen, hadden nauwelijks water en enige zorg werd hen onthouden. De vrouw had niet veel te vertellen. Vertrouwen in hulpverleners had ze niet, problemen meer dan genoeg en werken kon ze niet. Een taakstraf van zestig uur waarvan de helft voorwaardelijk, eiste de officier van justitie. Uiteindelijk eindigde haar zaak in een ‘mild’ vonnis.