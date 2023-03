Jan-Willem de Vries uit Vlissingen is senior adviseur bij de World Association for Nuclear Operators (Wano), de branchevereniging waarbij alle kerncentrales ter wereld zijn aangesloten. Aan hem de vraag: wat is dat voor centrale die Frankrijk hier wil neerzetten?

Aan de buitenkant zullen we niet veel anders zien dan wat er nu in Borssele staat, zegt De Vries: een enorme, stalen bol en een turbinehal. Koeltorens zijn niet nodig, net zomin als nu bij Borssele. De Franse centrale zou weliswaar iets groter zijn dan die van Borssele, maar niet véél groter. Binnenin is dat wel anders. ,,Borssele produceert stroom voor ruim 1 miljoen huishoudens. De Franse EPR-centrales van het generatie III-type kunnen per stuk 3 miljoen huishoudens van stroom voorzien. Dat betekent dat alles een orde van 3 groter wordt; drie keer grotere generatoren, bijvoorbeeld.” Het kabinet overweegt twee van deze centrales in Borssele te bouwen.

Drukwaterreactor

En moeten we blij zijn met het Franse hoogstandje? ,,Heel blij”, antwoordt De Vries resoluut. ,,Het gaat, om precies te zijn, om een EPR van het generatie III-type. EPR staat voor European Pressurized Reactor. Ofwel, een drukwaterreactor. Ook Borssele is een drukwaterreactor. Bij een drukwaterreactor vormen stoomgeneratoren een extra veiligheidsbarrière en komt het water in de reactor niet in contact met het stoomcircuit dat de turbines aandrijft”, legt De Vries uit. Bovendien zijn bij een EPR alle veiligheidssystemen viervoudig uitgevoerd.

Nederland heeft de techniek voor het bouwen van kerncentrales niet in huis, Frankrijk, Rusland, Amerika, China en Zuid-Korea wel, en in Frankrijk rollen ze als het ware van de lopende band. De Vries: ,,In Europa is Frankrijk nog de enige partij die ze bouwt. Frankrijk behoort met de VS, Rusland en China tot de grootste producenten van kernenergie. De Franse stroomproducent EDF heeft 56 reactoren in bedrijf, één in aanbouw en meerdere op de planning staan. De Chinezen bouwen zelf een eigen ontwerp, maar die halen ook overal andere types vandaan: daar zijn drie jaar geleden twee van die Franse EPR’s in gebruik genomen.”

,,Zelfs als op dit moment de handtekeningen gezet worden, duurt het nog zeker 10 jaar voor er een nieuwe kerncentrale staat. Nederland kent een uitgebreid vergunningtraject, daar begint het mee. Bovendien is de bouw van zo’n centrale complex en omvangrijk.” De kosten zijn navenant: ,,Reken maar op een miljard of tien.”

Lange levensduur

Een stukje historie. De kerncentrale in Borssele is ooit gebouwd door KWU (Kraftwerk Union, een dochter van Siemens en AEG). Die ging op in Areva, die in Framatone en die weer in EDF. ,,De oorspronkelijke bouwer van Borssele zit in EDF”, vat De Vries samen. Kraftwerk Union dus, dat in 1973 een kerncentrale neerzette die tot op de dag van vandaag in Borssele ruim 1 miljoen huishoudens van stroom voorziet. Hoe kan dat eigenlijk, kerncentrales die gebouwd worden op een levensduur van minimaal veertig jaar? ,,Elke tien jaar onderzoekt de centrale of ze nog aan de laatste stand van de techniek voldoen. Daarna krijgt de centrale een veiligheidsupdate zodat hij veilig in bedrijf kan blijven. Daarom doet Borssele op dit moment qua veiligheid niet onder voor de modernste types, zoals de EPR generatie III.”

,,Dat nieuwe ontwerp zal in de praktijk zeker zestig tot tachtig jaar mee kunnen”, denkt De Vries. En het afval dan, dat nog járen en járen actief blijft? ,,In Frankrijk doen ze veel onderzoek naar het afval. Bijvoorbeeld naar een manier om het te bestralen met neutronen, waardoor je afval overhoudt dat minder lang radioactief blijft. Borssele produceert per jaar 1 kubieke meter hoog radioactief afval. Na zestig jaar heb je zestig kubieke meter. Dat past in een woonkamer. Als je dat opbergt achter twee meter dikke betonnen muren, is er niets aan de hand. En daar hebben we de Covra voor", meent De Vries.