Voor wie is toch dat monumentje op een verlaten stuk dijk bij ’s-Gravenpolder?

Zeeuws elektrici­teits­net gaat op slot. Grote bedrijven die meer stroom vragen, moeten wachten

Het Zeeuwse stroomnetwerk gaat vanaf vandaag op slot. Het is zo vol dat de netbeheerders TenneT en Stedin alle grootverbruikers - de industrie en grotere mkb-bedrijven - die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, in de wachtkamer zetten. Dat remt niet alleen de groei van bedrijven, maar ook hun plannen om te vergroenen. ,,Het is een vervelend bericht. We hebben er buikpijn van”, zegt Marc de Zwaan, directeur assetmanagement bij landelijk netbeheerder TenneT.