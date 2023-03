Vervallen Scooterpaleis is Ovezande een doorn in het oog; ‘Er is werk aan de verpauperde winkel’

Borsele groeit met 500 huizen, dat is een heel dorp erbij

Vijfhonderdtien huizen. Zoveel woningen moeten er de komende zeven jaar bijkomen in Borsele. Om een beeld te geven hoeveel dat zijn: dat is bijna net zoveel huizen als er in Nieuwdorp staan. De nieuwe woningen worden verspreid over bijna alle dorpen.