Vandaag lichte bewolking in Borsele

MET VIDEO Goesenaren nemen afscheid van burgemees­ter Margo Mulder

Inwoners die afscheid van burgemeester Margo Mulder wilden nemen, konden haar vandaag nog één keer de hand schudden in het stadskantoor van de gemeente Goes. Nadat ze dinsdag al afscheid nam van de gemeenteraad, was het vanmiddag tussen 16.00 uur en 18.30 uur de beurt aan burgers.