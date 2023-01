Van het dorpshuis in Nisse naar dat van ’s-Heer Abtskerke: het is - echt waar - een wereld van verschil

Drie jaar geleden maakte Mieke een carrièreswitch: ze verruilde haar baan bij een orthodontist voor die als beheerder van het dorpshuis in Nisse. Haar man Ronny, tot dan vrachtwagenchauffeur, volgde al snel haar voorbeeld. ,,Het grootste deel van die jaren zaten we met corona, en toch vonden we het ontzettend leuk”, zegt Mieke. ,,We zeiden al snel tegen elkaar: als het dorpshuis hier ooit vrijkomt, stappen we erin. We wonen hier, dit is ons dorp.”