Traveling Trashcans en Grainbait stoten door naar finale talentenjacht Spectra

VIERDE DIVISIE Goes maakt tegen Feyenoord na rust het verschil en houdt zicht op een beloning aan het einde van de rit

Goes heeft zaterdag in de vierde divisie gedaan wat het moest doen. Thuis tegen laagvlieger Feyenoord won de Zeeuwse nummer vier met 3-0, waardoor de ploeg met het einde van het seizoen in zicht nog volop kans maakt zich te belonen. Via de ranglijst en de derde periode is Goes nog altijd kansrijk voor de nacompetitie om promotie.