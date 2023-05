Tranen voor William Meuleman na eerste titel ooit voor ’s-Heerenbroek: ‘Hier heb ik 22 jaar op gewacht’

Zeeuwse sportvel­den, KOW Zeppelin en Goese Lyceum: allemaal op de verkeerde plek

Met een slag die ervaring verraadt, zwiept Adriën Kant de golfbal van de tee. Het uitzicht over De Zeeuwsche in Middelburg, ter linkerzijde, is weids en groen. Een paar meter naast hole 8 raast op de A58 het verkeer voorbij. Ongezond? Kant: ,,Ik ben tien jaar geleden gestopt met roken. Dat is veel belangrijker.”