Temperatuur stijgt in Borsele

Tent aan Havendijk Yerseke gaat in vlammen op

Op een bedrijventerrein aan de Havendijk in Yerseke is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote tent in vlammen opgegaan. Volgens de politie ging het om de opslag achter een restaurant. De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette twee blusvoertuigen in.