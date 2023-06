Temperatuur stijgt in Borsele

Mark (44) kreeg ongevraagd drugs opgestuurd: ‘Ik ben me rot geschrok­ken’

Een voor Amerika bedoelde envelop op de deurmat in ’s-Heerenhoek? Mark Rijk (44) vond het meteen verdacht en schakelde - niet onterecht - de politie in. De envelop was gevuld met drugs. ,,Ik ben me rot geschrokken.’’