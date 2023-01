Supermarkten in Borssele en Lewedorp sluiten de deuren: ‘Ik krijg last van mijn rikketik, het is genoeg geweest’

Twee supermarkten in de gemeente Borsele sluiten de deuren. De uitbaters van de winkels in Borssele en Lewedorp zien het niet meer zitten. ,,De overheid draait ons de nek om.”

De uitbaters van de twee supermarkten hebben een verhaal dat aardig overeenkomt. Ze hebben last van de hoge energieprijzen, gaan veel omzet verliezen als ze straks geen tabak meer mogen verkopen en dan komen er ook nog eens allerlei verplicht uit te voeren duurzaamheidsmaatregelen van het Rijk aan. ,,Dat laatste was voor mij de druppel’’, zegt Jan Krijger van supermarkt Buurtgemak in Borssele. ,,Het is genoeg geweest, ik doe het niet meer. Ik had pas een keer last van mijn rikketik vanwege alle stress. Dat is het niet waard.”

‘We staan in de kou’

Krijger kreeg onlangs mensen van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) over de vloer die hem meedeelden dat hij allerlei maatregelen aan zijn pand moet uitvoeren. Hoewel het niet zijn eigen pand is - hij huurt het - zullen de kosten op zijn bordje komen. Het gaat om onder meer het isoleren van de muren en het aanpassen van de verlichting. Maatregelen die Krijger naar eigen zeggen vele duizenden euro’s zullen kosten, maar hem nauwelijks iets gaan opleveren. ,,Dat ik al ontzettend veel aan energiebesparing doe, daar kijken ze niet naar”, zegt de ondernemer. Om de stijgende kosten nog enigszins te drukken, heeft hij het elektriciteitsgebruik al flink omlaag gebracht. Hij stookt bovendien nog heel weinig. ,,We staan hier letterlijk in de kou.”

Corine de Kok van de supermarkt in Lewedorp, die officieel de ‘Buurtsuper Lewedorp’ heet - heeft de mensen van de RUD nog niet over de vloer gehad, maar ze ziet de bui al hangen. ,,Ik heb het geld gewoon niet om overal dubbel glas aan te brengen en muren en vloeren te isoleren”, zegt ze. Volgens de onderneemster stelt de overheid kleine supermarktjes als die in Lewedorp gelijk aan grote jongens als Jumbo en Albert Heijn. ,,Maar wij kunnen dit soort bedragen niet ophoesten. Er gaan nog veel meer soortgelijke winkels in kleinere dorpen omvallen.’’ Dat denkt Krijger ook. ,,De overheid draait ons de nek om’’, zegt hij.

De verplichte energiebesparende maatregelen komen boven op de andere donkere wolken die al boven de kleine supermarkten hangen. Denk aan de hoge energieprijzen en het naderende verbod op het verkopen van tabak. Krijger zegt daar 15.000 euro aan bruto winst door mis te lopen. ,,De mensen die om sigaretten komen, nemen vaak ook nog wat andere boodschappen mee, dat missen we straks ook”, voegt De Kok toe. Dit alles, in combinatie met het feit dat de winkel in Lewedorp ook nog aan nieuwe koelingen toe is, heeft haar doen besluiten de stekker eruit te trekken. De winkel is nog tot eind april open, die in Borssele nog een paar maanden langer.

Praatje maken

Krijger zegt het jammer te vinden voor met name de oudere en hulpbehoevende inwoners van Borssele, die niet zomaar even naar Heinkenszand of Goes kunnen gaan. Zijn supermarkt doet ook dienst als postagentschap en afhaalpunt voor medicijnen. ,,Dat gaat gemist worden.” Ook De Kok zegt het heel erg te vinden voor de oudere mensen die in Lewedorp wonen. ,,De winkel is voor hen ook een sociale plek. Als ze hier naartoe komen, hebben ze een loopje en kunnen ze een praatje maken.”

Krijger vond het lastig om zijn personeel het slechte nieuws te brengen. ,,Door nu te stoppen, kom ik hier zelf hopelijk zonder veel financiële kleerscheuren uit. En ik ben 41, dus een baan zal ik ook wel vinden. Maar ik heb personeelsleden voor wie het niet zo gemakkelijk zal zijn. Een paar mensen werken hier al heel lang. Voor één iemand is de supermarkt haar tweede huis. Ik vind het heel erg.”