Post-punkband Grote Geelstaart wint bandcompetitie Spectra

Gaat het Zeeuwse zwemmen kopje onder? ‘We moeten als clubs héél véél energie in de jeugd steken’

Voor een klaagzang is het nog te vroeg. Toch lijkt het Zeeuwse zwemmen te worstelen en langzaam kopje onder te gaan. De prestaties op de Zeeuwse Zomerkampioenschappen in Eindhoven hielden de voorbije twee weekenden niet over. Aan de rand van het bad nemen de zorgen toe. Hoog tijd om te balans op te maken. ,,We mogen niet verder verslappen.’’