Ook poes Inaja is week na verkeersongeval weer teruggevonden

TOP legt veel energie in duel met PKC, maar verliest wel dik

De korfballers van TOP Arnemuiden wisten dat het onmogelijk was om van landskampioen PKC te winnen. Daarom was er zaterdag al enige tevredenheid bij de Walchenaren na de 26-13-nederlaag in Papendrecht. ,,We kunnen in elk geval zeggen dat we hebben meegedaan", zei coach Edwin Coppoolse na de eerste speelronde op het veld. ,,De hoeveelheid energie die we erin legden, was goed.”