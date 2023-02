Karin van der Weele doet vrijwilligerswerk op de lammetjesdag. ‘Ik zie het zelf meer als vriendendienst’

MET VIDEO & POLL Einde aan coronatijd, maar van feestjes en dansende mensen in de Zeeuwse straten is geen sprake

De zelftest - het laatste symbool van de coronatijd - mag van het Outbreak Management Team in de kast blijven. Corona is een gewone ziekte geworden, oordeelt het adviesorgaan. Bijzondere regels zijn niet meer nodig. En toch: van volksvreugde is geen sprake.