Kans op helder in Borsele vanochtend

Tweede Klasse Dubbele gevoelens bij Arnemuiden en trainer Alexander van Keulen

Arnemuiden eiste in de tweede klasse G via een 2-0-zege op WHS de derde-periodetitel voor zich op. Bij Alexander van Keulen, die de afgelopen vier jaar bij Yerseke als trainer actief was, gingen de gedachten vooral uit naar wat zich eerder die zaterdagmiddag in Yerseke had afgespeeld.